OKC y Spurs abren la Final de Conferencia de la NBA: ¿a qué hora y dónde ver el juego?

El mejor baloncesto del mundo, la NBA, entra en su recta final y solo quedan 4 equipos, 2 por conferencia. Este lunes 18 de mayo, Oklahoma City Thunder recibe a San Antonio Spurs por el juego número uno de la Final de la Conferencia Oeste. Los Thunder buscan defender el título obtenido en 2025 ante Indiana Pacers en las finales de la NBA. Por el lado de los Spurs, están viviendo una temporada de resurrección de la mano de Victor Wembanyama. Los texanos no llegaban a esta instancia desde 2017.
Pico y Placa Medellín
viernes
2 y 8
2 y 8