El piloto colombiano Óscar Tunjo ganó en Toronto y afianza el liderato del IMSA

El fin de semana del 10 al 12 de julio fue maravilloso para Óscar Tunjo, quien volvió a poner la bandera de Colombia en lo más alto del IMSA VP Racing Sportscar Challenge, una de las categorías prototipo más exigentes en el mundo del automovilismo. El reto para Tunjo y su equipo, el Gebhardt Motorsport, era mantener la punta del campeonato en la séptima salida del mismo.

Tunjo que manifestó durante la semana lo preparado que estaba tras ganar en Virginia el pasado 21 de junio, demostró en uno de los circuitos más veloces del planeta, como lo es el Canadian Tire Motorsport Park, que no es casualidad los 9 podios en 9 carreras disputadas con los que llegaba a Canadá para su primera disputa del año afuera de territorio estadounidense.

Durante los entrenamientos del viernes 10 de julio en Ontario, el equipo de origen polaco y Óscar descubrieron que la pista se adaptaba de buena manera a las condiciones del coche y viceversa, razón por la cual las expectativas aumentaron horas previas a la competición, para alargar la racha, la mejor en su carrera profesional.

La primera carrera se llevó a cabo el pasado sábado 11 de julio, la cual tuvo al vallecaucano como ganador, marcando un tiempo de 1h12m431s en su vuelta más rápida de 32 giros al recinto en el coche número uno del Gebhardt. El podio lo completaron el estadounidense del PINAXIS, Danny Soufi, en segundo lugar, y en tercera casilla llegó el también norteamericano, Wyat Brichacek de Tony Lieger JS.

Con el triunfo en la primera competición del evento, Óscar Tunjo se aseguró su victoria número 6 en la temporada, lo que ayudó a mantener el liderato de cara a la carrera de este domingo.