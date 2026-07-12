¡Rey de Alemania en MotoGP! Marc Marquéz gana por décima vez en Sachsenring

Apodado el “rey del Ring” por su histórico dominio sobre el asfalto del circuito Sachsenring, Marc Márquez completó un fin de semana perfecto en el Gran Premio de Alemania de MotoGP, amasando récords y relanzándose en la lucha por el título.
El viernes dominó los ensayos, el sábado batió el récord de pista en la clasificación, logró la pole y aseguró la victoria en la esprint... y el domingo volvió a dominar de principio a fin la carrera, cruzando en primer lugar la bandera de cuadros por delante de las Aprilia-Trackhouse del japonés Ai Ogura y del español Raúl Fernández.