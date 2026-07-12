Europa contra el resto: la batalla por el poder del Mundial llega a su clímax

Cuando la FIFA amplió el Mundial de 32 a 48 selecciones, uno de los grandes debates era si el nuevo formato equilibraría el poder entre las confederaciones. La respuesta, a falta de cuatro partidos para conocer al campeón, es tan clara como contundente: el fútbol mundial se ha abierto, pero Europa sigue marcando el ritmo.
De las 48 selecciones que participaron en la Copa del Mundo de 2026, Europa fue el continente con mayor representación, con 16 equipos, seguida de América (15), África (10), Asia (9) y Oceanía (1).
El nuevo formato permitió que más países de Asia, África y América tuvieran presencia en el torneo, ofreciendo una representación geográfica sin precedentes.
Sin embargo, al llegar a las semifinales, el panorama vuelve a recordar la historia del fútbol mundial. Los cuatro sobrevivientes son Francia, España, Inglaterra y Argentina.