Europa contra el resto: la batalla por el poder del Mundial llega a su clímax

Cuando la FIFA amplió el Mundial de 32 a 48 selecciones, uno de los grandes debates era si el nuevo formato equilibraría el poder entre las confederaciones. La respuesta, a falta de cuatro partidos para conocer al campeón, es tan clara como contundente: el fútbol mundial se ha abierto, pero Europa sigue marcando el ritmo. De las 48 selecciones que participaron en la Copa del Mundo de 2026, Europa fue el continente con mayor representación, con 16 equipos, seguida de América (15), África (10), Asia (9) y Oceanía (1). El nuevo formato permitió que más países de Asia, África y América tuvieran presencia en el torneo, ofreciendo una representación geográfica sin precedentes. Sin embargo, al llegar a las semifinales, el panorama vuelve a recordar la historia del fútbol mundial. Los cuatro sobrevivientes son Francia, España, Inglaterra y Argentina.

Eso significa que Europa aporta tres de los cuatro semifinalistas, mientras que Sudamérica mantiene vivo su prestigio gracias a Argentina. África, que firmó su mejor actuación colectiva en una Copa del Mundo con varias selecciones clasificadas a las rondas eliminatorias, quedó a las puertas de hacer historia. Asia, pese a aumentar su número de representantes, tampoco logró instalarse entre los cuatro mejores. Las semifinales representan mucho más que dos partidos. Francia y España protagonizarán un duelo que garantiza un finalista europeo. Del otro lado, Inglaterra intentará impedir que Argentina vuelva a colocar a Sudamérica en una final mundialista. En otras palabras, Europa ya aseguró un lugar en la final y todavía tiene la posibilidad de disputar un título completamente europeo si Inglaterra elimina a Argentina. Pero si la Albiceleste avanza, volverá a repetirse el clásico enfrentamiento entre las dos grandes escuelas futbolísticas del planeta: Europa contra Sudamérica. “Europa tiene la mayor representación y, por ende, más posibilidades de contar con equipos en las fases decisivas. Además, allí disputan una eliminatoria muy exigente, por lo que las selecciones que clasifican llegan con méritos importantes y lo demuestran con un alto nivel. En Sudamérica, Brasil, Uruguay y Colombia quedaron en deuda, e incluso se esperaba un poco más de Ecuador”, dijo el técnico tolimense Hernán Torres.

África redujo la brecha

Para otros analistas consultados, el torneo también deja una lectura importante sobre el crecimiento de otras regiones. “África demostró que la brecha competitiva se reduce cada vez más, con selecciones capaces de eliminar a potencias tradicionales y de competir de igual a igual. Asia continúa ampliando su presencia y experiencia, aunque todavía le falta dar ese salto definitivo hacia las instancias decisivas”, analizó el exseleccionador Jorge Luis Pinto.

Así, el Mundial de 2026 confirma una realidad doble. El fútbol es hoy más global que nunca, con más países capaces de competir al máximo nivel. Pero cuando llega la hora de definir al campeón, el poder continúa concentrado, principalmente, en Europa, con Sudamérica como su único rival histórico capaz de desafiar esa hegemonía. Las semifinales no solo decidirán a los finalistas del Mundial. También responderán una pregunta que acompaña al fútbol desde hace décadas: ¿seguirá Europa dominando el planeta o Argentina mantendrá viva la resistencia sudamericana?

Argentina desafía el dominio europeo

El Mundial de 2026 confirma que, pese a la ampliación a 48 selecciones, el dominio de las grandes potencias se mantiene. Desde Alemania 2006, la mayoría de los títulos han sido conquistados por selecciones europeas, una hegemonía que solo interrumpió Argentina al coronarse campeona en Catar 2022. Aunque el nuevo formato permitió una mayor participación de equipos de África y Asia, las semifinales vuelven a estar dominadas por Europa, que cuenta con tres representantes: Francia, España e Inglaterra. Esto demuestra que, si bien el fútbol es cada vez más competitivo y global, la élite mundial sigue concentrada en las selecciones tradicionales. África dejó una de sus mejores actuaciones colectivas al colocar varios equipos en las fases eliminatorias, mientras que Asia continúa mostrando una evolución constante, aunque aún no logra instalarse entre los cuatro mejores. En este escenario, Argentina vuelve a asumir el papel de único representante de América y buscará impedir que Europa prolongue su dominio en la Copa del Mundo. Lea también: Senegal despide a su técnico tras el fracaso en el Mundial 2026

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