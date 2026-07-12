¿El balón tocó un cable? FIFA responde tras polémica por el gol de Inglaterra ante Noruega

Uno de los momentos más discutidos de los cuartos de final del Mundial 2026 ocurrió durante el partido entre Inglaterra y Noruega, cuando una jugada previa al gol del empate inglés generó reclamos dentro y fuera de la cancha. La polémica surgió en el tiempo de reposición del primer tiempo. Tras un despeje del arquero noruego, el balón recorrió varios metros por el aire y, para algunos jugadores y aficionados, pareció cambiar ligeramente su trayectoria antes de que Elliot Anderson controlara la pelota y participara en la acción que terminó con el gol de Jude Bellingham. Los futbolistas de Noruega protestaron de inmediato, convencidos de que el balón había golpeado el cable de una cámara aérea instalada sobre el terreno de juego. Incluso señalaron el punto donde, según ellos, se había producido el contacto. Sin embargo, el equipo arbitral decidió dar continuidad a la jugada, validó el gol y el VAR no intervino.

La discusión continuó después del encuentro, especialmente en redes sociales, donde numerosos aficionados compartieron videos de la acción y cuestionaron si el supuesto roce con el cable había influido en la trayectoria del balón. Horas más tarde, la FIFA se pronunció para aclarar lo sucedido. A través de una publicación en su cuenta oficial de X, el organismo explicó que revisó la información registrada por el sistema Connected Ball, la tecnología incorporada en el balón oficial del torneo.

Según la entidad, los sensores no detectaron ninguna señal que indicara un contacto con el cable antes del gol. ”Antes del gol de Inglaterra en el minuto 45+2 contra Noruega, el sensor en el Connected Ball no mostró ningún pico en el ‘latido del balón’ cuando estaba en el aire, y por lo tanto no hay evidencia de que el balón tocara el cable aéreo y cambiara el movimiento del balón”, indicó la FIFA. De esta manera, el organismo respaldó la decisión arbitral de validar la anotación y descartó que existieran pruebas de una alteración en la trayectoria del balón. Con ese gol, Inglaterra logró encaminar un partido que terminó ganando por 2-1 para avanzar a las semifinales del Mundial 2026, donde ahora enfrentará a Argentina en busca de un lugar en la gran final.

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