Hora y dónde ver el quinto juego de la final de la NBA, que tiene a los Knicks arriba en la serie

Los San Antonio Spurs del pívot francés Victor Wembanyama, humillados por una histórica remontada de los New York Knicks, están al borde del abismo en las Finales de la NBA: o ganan el sábado en casa el quinto juego o se despiden. Tras ir perdiendo por 29 puntos, en el tercer cuarto de juego de las Finales, los Knicks lograron lo impensable: remontaron y vencieron a los Spurs por 107-106 en un Madison Square Garden en ebullición. De esta forma, ganan las Finales por 3-1 y están a un triunfo de conquistar un tercer anillo, el primero desde 1973 para esta franquicia histórica pero privada de trofeos desde hace más de medio siglo. Aturdidos, los Spurs podrán contar con el calor de su público para recuperar la calma en San Antonio, Texas, e intentar recortar distancias a 3-2, antes de, eventualmente, volver a enfrentarse a los fantasmas del Madison Square Garden el martes en el sexto juego. El duelo se jugará en la noche de este sábado, a las 7:30 p.m., hora de Colombia y en el país se podrá ver el duelo a través de la señal de Espn y Disney+.

Por la proeza

Para los Spurs ganar el título rosa ya la proeza: de los 38 equipos que han ido 3-1 abajo en la historia de las Finales de la NBA, solo uno acabó siendo campeón, los Cleveland Cavaliers de LeBron James frente a los Golden State Warriors de Stephen Curry en 2016, el año del célebre “The Block” (El Tapón) de “King” James sobre Andre Iguodala. Las estadísticas juegan en contra de los Spurs, pero tampoco habrían pronosticado nunca una remontada de 29 puntos. “Ya lo hemos superado, son los playoffs. No hay tiempo para arrepentirse demasiado tiempo”, dijo Wembanyama sobre la debacle del miércoles. Dentro del equipo “todo el mundo piensa, todo el mundo sabe, que lo vamos a lograr”, aseguró el gigante francés sobre la hazaña que necesita San Antonio. San Antonio, que ya ha perdido dos partidos por un punto en esta serie, ha ido sorprendentemente por delante en el marcador un total de 133 minutos, frente a solo 53 de los Knicks, más poderosos en los momentos calientes. Los Spurs se han llevado sistemáticamente los primeros cuartos, pero han parecido cada vez sufrir los ajustes tácticos del rival. En Nueva York, se hundieron en plena tempestad encadenando errores groseros y desaciertos, como esos dos tiros libres fallados por Wembanyama a 1 minuto y 47 segundos de la bocina, o esa decisión tan criticada de De’Aaron Fox de intentar una bandeja, taponada, a pocos segundos del final en lugar de dejar correr el reloj. OG Anunoby dio después la victoria a los Knicks con un palmeo en un rebote ofensivo que ya forma parte de la leyenda del quinteto de la Gran Manzana.

Dejar todo atrás y pensar solo en lograr la victoria