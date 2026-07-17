Bogotá fue escenario de un partido de fútbol a 196 metros de altura: el desafío que busca un récord mundial

La Torre Colpatria, uno de los edificios más representativos de Bogotá, tiene 196 metros de altura y 50 pisos. Sumada la ubicación geográfica de la capital colombiana, el partido se disputó a 2.836 metros sobre el nivel del mar, un aspecto que reforzó el carácter único del desafío.

La innovadora propuesta reunió a dos equipos de tres jugadores cada uno, que se enfrentaron sobre una cancha especialmente instalada en la terraza del emblemático edificio. Para garantizar el desarrollo del juego y la seguridad del espectáculo, el escenario contó con una red perimetral que evitó que el balón saliera del campo.

La capital colombiana volvió a ser escenario de un evento deportivo fuera de lo común. Este viernes se disputó el primer partido de fútbol en la cima de la Torre Colpatria, una iniciativa que busca establecer el récord del encuentro futbolístico jugado en la parte más alta de un edificio.

Más allá de la competencia deportiva, la jornada fue concebida como una experiencia integral que incluyó producción audiovisual, activaciones especiales y una puesta en escena diseñada para plataformas digitales, con el propósito de alcanzar audiencias internacionales.

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Tras completar el encuentro y registrar oficialmente la actividad, los organizadores iniciaron el proceso para que el partido sea reconocido como el disputado en la cima más alta de un edificio en el mundo.

La realización del evento buscó redefinir los límites del deporte urbano y posicionar a Bogotá en el escenario internacional mediante una propuesta que combina fútbol, entretenimiento e innovación.

La terraza de la Torre Colpatria, a 196 metros de altura, fue el escenario del innovador partido de fútbol urbano que tuvo como protagonista a Bogotá. FOTO CORTESÍA

La terraza de la Torre Colpatria, a 196 metros de altura, fue el escenario del innovador partido de fútbol urbano que tuvo como protagonista a Bogotá. FOTO CORTESÍA

La elección de la Torre Colpatria respondió a su valor simbólico, su altura y su reconocimiento como uno de los íconos arquitectónicos de Colombia. Su terraza ofreció una vista panorámica de 360 grados sobre Bogotá, convirtiéndose en el escenario ideal para fortalecer la narrativa visual del evento.

La estrategia también contempló una amplia difusión en redes sociales y medios digitales con el propósito de consolidar a la capital como un referente de innovación deportiva y entretenimiento.

El evento contó con el acompañamiento de más de 25 medios de comunicación, lo que convirtió la jornada en una cita significativa para la historia deportiva y cultural de Bogotá.

Santiago Ruiz, organizador del evento y socio de Futto, explicó que la iniciativa forma parte de una estrategia para fortalecer la industria del deporte y el entretenimiento en Colombia.

“Nuestro objetivo es potenciar la industria del deporte y entretenimiento en Colombia. Queremos posicionar a Futto como una marca que revoluciona el deporte a través del entretenimiento. Hemos cambiado la forma de ver el deporte de barrio para que sea una alternativa de entretenimiento único con alcance mundial”, afirmó.

Por su parte, Santiago Rodríguez, fundador de Futto, destacó el mensaje que pretende transmitir el proyecto.

“Para Futto esta es la postura que demuestra que el talento de los barrios puede llegar por lo alto y no tiene límites. Creemos que el talento de los barrios de Colombia está a la altura de cualquier otro país. Por eso trabajamos día a día para hacer cosas diferentes y seguir creando un ecosistema sostenible para el microfútbol callejero colombiano”, señaló.

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El partido reunió a destacados exponentes del fútbol callejero colombiano como Alexander Rodríguez, conocido como ‘Alexander 00’, Juan Pablo Sierra, Felipe Forero, Miguel Fory, Sebastián Zamora y el creador de contenido ‘Piquiña’.

Tras finalizar el encuentro, Alexander 00 expresó su satisfacción por formar parte del evento.

“Me siento muy orgulloso porque se nota que estamos haciendo las cosas bien. Este es el claro ejemplo de que un jugador de barrio puede hacer cosas muy grandes. Hoy rompimos un récord, estamos orgullosos de hacer historia”.

El futbolista también resaltó el valor del esfuerzo y las oportunidades que brindan este tipo de iniciativas.

“Nunca estuvo en mi mente ser parte de un récord, porque a veces tenemos los sueños encerrados, pero ya sabemos que cosas como estas son las que podemos hacer cuando uno se lo propone. Soy un claro ejemplo de que se pueden hacer grandes cosas; ya hemos representado a Colombia en muchas partes del mundo”.

Con esta iniciativa, Colombia presentó una nueva forma de vivir el fútbol al combinar deporte, cultura, entretenimiento y contenido digital en un escenario extremo.

Más allá del intento de récord mundial, el evento refuerza la estrategia de Bogotá para consolidarse como sede de grandes espectáculos deportivos e iniciativas innovadoras capaces de proyectar la ciudad y el talento colombiano ante audiencias globales.

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