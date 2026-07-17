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Luis Díaz es el único colombiano en el top 50 del Mundial; Julián Quiñones también se encuentra en los elegidos

Luis Díaz es catalogado como uno de los mejores 50 jugadores del Mundial 2026 a pesar de la eliminación de la selección Colombia en octavos de final ante Suiza.

  • Lucho Díaz marcó 1 gol y dio una asitencia en Norteamérica 2026. FOTO: Juan Antonio Sánchez
    Lucho Díaz marcó 1 gol y dio una asitencia en Norteamérica 2026. FOTO: Juan Antonio Sánchez
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 3 horas
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La selección Colombia cuenta con la presencia de uno de sus jugadores en el top 50 de los mejores futbolistas de la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026. El elegido por parte de la tricolor es Luis Fernando Díaz Marulanda, quien anotó un gol y brindó una asistencia en los cinco partidos que disputó en la competición.

A pesar de no ser el mejor campeonato en cuanto a números para el guajiro, el medio estadounidense Fox Sports lo incluyó en su ranking de cincuenta mejores del torneo, principalmente por su liderazgo en el ataque cafetero, siendo el jugador más inquietante para los defensas rivales y el socio perfecto del resto del ataque para futbolistas como Jhon Arias, Luis Suárez, James Rodríguez o Jhon Córdoba.

“Díaz llegó como la principal amenaza ofensiva de Colombia, en un intento por consolidar su pase a la final de la Copa América 2024. Registró un gol y una asistencia en el Mundial, ambos durante la victoria de Colombia por 3-1 sobre Uzbekistán en la fase de grupos. Aunque Díaz siguió siendo peligroso con sus desmarques directos y su habilidad para superar a los defensores, no influyó en el torneo con la regularidad que hubiera deseado. Colombia a menudo no logró convertir su prometedor juego ofensivo en goles antes de empatar sin anotar contra Suiza y ser eliminada en la tanda de penaltis en octavos de final”, afirmó el medio en la presentación del ranking.

Conozca: ¿Quién es Nicolás Gallo, el árbitro AVAR colombiano de la final en el Mundial de Norteamérica?

Lucho, que durante la temporada conformó el tridente de ataque del Bayern Múnich con Michael Olisé y Harry Kane, donde aportó 26 goles y 19 asistencias en todas las competiciones, llegó a la máxima cita orbital con altas expectativas, las cuales no se cumplieron en los registros.

De la mano de Luis Díaz como máximo referente del equipo cafetero, Colombia enfrentará las eliminatorias para el Mundial de 2030 y también la Copa América de 2028. Con una nueva camada de jugadores liderada por la estrella criolla, se espera conseguir el segundo título de la selección colombiana de mayores.

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El top 10 según Fox

La presencia de sangre colombiana más cercana al top se la adjudica Julián Quiñones. El delantero nacido en Magüí Payán, Nariño, y que representa a México fue el número 29 del ranking con sus 4 goles anotados.

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El top 10 quedó conformado de la siguiente manera:

1. Lionel Messi (Argentina)

2. Kylian Mbappé (Francia)

3. Harry Kane (Inglaterra)

4. Erling Haaland (Noruega)

5. Jude Bellingham (Inglaterra)

6. Michael Olise (Francia)

7. Rodri (España)

8. Mikel Oyarzabal (España)

9. Vínicius Junior (Brasil)

10. Ousmane Dembélé (Francia)

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué Luis Díaz fue incluido entre los 50 mejores jugadores del Mundial si tuvo pocos goles?
Fox Sports destacó principalmente su impacto en el juego colectivo y su liderazgo ofensivo. Aunque solo registró un gol y una asistencia, el medio consideró que fue el jugador que más preocupó a las defensas rivales y una pieza clave para generar oportunidades de ataque para Colombia.
¿Quiénes ocuparon los primeros lugares del ranking de Fox Sports?
El Top 10 estuvo encabezado por Lionel Messi, seguido de Kylian Mbappé y Harry Kane. También aparecen Erling Haaland, Jude Bellingham, Michael Olise, Rodri, Mikel Oyarzabal, Vinícius Júnior y Ousmane Dembélé.
¿Cómo fue la temporada de Luis Díaz con el Bayern Múnich antes del Mundial?
De acuerdo con la noticia, Luis Díaz integró el tridente ofensivo del Bayern Múnich junto a Michael Olise y Harry Kane. En todas las competiciones sumó 26 goles y 19 asistencias antes de disputar el Mundial.
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