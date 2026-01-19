El Tour de Francia 2027 arrancará en el Reino Unido con tres etapas históricas

El Tour de Francia de 2027 ya empieza a escribir su historia y lo hará lejos de casa, con una apertura cargada de simbolismo, diversidad y ambición. Las tres primeras etapas de La Grande Boucle tendrán como escenario el Reino Unido, con salida en Edimburgo, y atravesarán Escocia, Inglaterra y Gales, en un recorrido diseñado no solo para el espectáculo deportivo, sino también para despertar el fervor popular que ya marcó las anteriores partidas británicas de la ronda gala. La salida desde la capital escocesa ya había sido anunciada, pero ahora se conocen más detalles de un inicio que confirma una tendencia clara: el Tour mira cada vez más al exterior. Será la quinta vez en seis años que la carrera más importante del ciclismo mundial comience fuera de Francia, tras Copenhague (2022), Bilbao (2023), Florencia (2024) y Barcelona (2026). Una apuesta internacional que refuerza el impacto global del evento y su capacidad de seducir nuevas aficiones.

La ciudad de Leeds fue el escenario elegido por los organizadores de ASO para presentar el recorrido de estas tres etapas británicas, que prometen paisajes icónicos, jornadas largas y un terreno ideal para el juego táctico. El segundo día de competencia finalizará en Liverpool, mientras que Cardiff será la anfitriona de la tercera etapa, según los planes revelados por la UCI. “Es la salida que más se parecerá al Torneo de las Seis Naciones, porque vamos a pasar por Escocia, Inglaterra, Gales y luego, evidentemente, Francia”, explicó a la Agencia AFP el director del Tour, Christian Prudhomme, subrayando el carácter integrador y simbólico de este arranque.

La primera etapa, de 185 kilómetros, unirá Edimburgo con Carlisle, una localidad del norte de Inglaterra situada a apenas 15 kilómetros de la frontera escocesa. Será una jornada de transición territorial, pero también de alta tensión competitiva, ideal para comenzar a marcar diferencias y vestir el primer maillot amarillo. La segunda etapa, íntegramente en suelo inglés, partirá desde Keswick y concluirá en Liverpool, con un recorrido exigente de 223 kilómetros. La inclusión del Lake District, el parque nacional más grande de Inglaterra y patrimonio de la humanidad de la Unesco, le dará un marco natural espectacular a una jornada larga, con cinco subidas sin porcentajes extremos. Prudhomme anticipa un posible final al sprint, aunque no descarta que una fuga bien organizada pueda soñar con la victoria. El tríptico británico se cerrará en Gales, con una tercera etapa que arrancará en Welshpool y terminará en Cardiff. De nuevo, 223 kilómetros y un trazado con siete ascensiones, tampoco decisivas en dureza, pero suficientes para desgastar las piernas antes de un final que el propio Prudhomme comparó con el de la clásica Lieja-Bastoña-Lieja, uno de los monumentos del ciclismo.