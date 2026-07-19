Video | ¿Era gol? Así fue la anotación que le anularon a España en el alargue de la final ante Argentina

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España ha estado cerrada y con polémicas arbitrales, siendo una de ellas en el alargue que fue necesario tras la ausencia de goles durante los 90 minutos.

En el minuto 96 del primer tiempo suplementario el extremo del Athletic Club, Nico Williams, anotaba lo que parecía abrir la cuenta para los ibérico tras un desborde por la banda derecha de Pedro Porro.

Sin embargo, el árbitro esloveno Slavko Vinčić terminó con la celebración del jugador vasco y sancionó una falta, algo que generó el reclamó de la Roja.

Inicialmente, españoles esperaron algún llamado del VAR, pero al parecer este no revirtió la decisión, al parecer, por un pisotón de Mikel Merino contra un defensa argentino.