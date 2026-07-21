FIFA abre investigación por la pelea protagonizada por Argentina tras la final del Mundial 2026

La FIFA abrió una investigación disciplinaria por los incidentes registrados al término de la final del Mundial 2026, en la que España derrotó 1-0 a Argentina en el tiempo suplementario y consiguió su segunda Copa del Mundo.
En un comunicado, el organismo informó que, después de revisar los informes oficiales del encuentro, designó a un fiscal de Disciplina y Ética para establecer si hubo infracciones al Código Disciplinario de la FIFA:
“Tras examinar los correspondientes informes del partido de la final de la Copa Mundial de la FIFA entre España y Argentina, y de conformidad con el artículo 36 del Código Disciplinario de la FIFA (CDF), la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha designado a un fiscal de Disciplina y Ética para investigar posibles infracciones del CDF en relación con los incidentes ocurridos tras el partido”.
Entérese: Así fue como Madonna, BTS, Justin Bieber y Shakira se lucieron en el primer show de entretiempo de los mundiales
La FIFA añadió que dará a conocer nuevas decisiones cuando el fiscal entregue su informe.