FIFA abre investigación por la pelea protagonizada por Argentina tras la final del Mundial 2026

La FIFA abrió una investigación disciplinaria por los incidentes registrados al término de la final del Mundial 2026, en la que España derrotó 1-0 a Argentina en el tiempo suplementario y consiguió su segunda Copa del Mundo. En un comunicado, el organismo informó que, después de revisar los informes oficiales del encuentro, designó a un fiscal de Disciplina y Ética para establecer si hubo infracciones al Código Disciplinario de la FIFA: “Tras examinar los correspondientes informes del partido de la final de la Copa Mundial de la FIFA entre España y Argentina, y de conformidad con el artículo 36 del Código Disciplinario de la FIFA (CDF), la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha designado a un fiscal de Disciplina y Ética para investigar posibles infracciones del CDF en relación con los incidentes ocurridos tras el partido”. Entérese: Así fue como Madonna, BTS, Justin Bieber y Shakira se lucieron en el primer show de entretiempo de los mundiales La FIFA añadió que dará a conocer nuevas decisiones cuando el fiscal entregue su informe.

El partido ya había dejado una expulsión antes del final. Enzo Fernández recibió la segunda tarjeta amarilla en el minuto 90+3, por lo que Argentina disputó toda la prórroga con diez jugadores. En ese tiempo adicional, Ferran Torres marcó el único gol del encuentro a los 106 minutos y le dio el título a España. Lea también: El nuevo Iniesta, un rendimiento increíble y mucho futuro: España ganó el Mundial más grande de la historia Una vez terminó el partido, mientras los futbolistas españoles y quienes estaban en el banco de suplentes ingresaban al campo para celebrar el campeonato, comenzó un enfrentamiento entre jugadores de ambas selecciones.

De acuerdo con Sky Sports, una de las acciones que revisará la FIFA ocurrió cuando Nahuel Molina presuntamente golpeó en el estómago a Rodri, quien corría desde el banco para unirse a la celebración. El volante español reaccionó encarando al defensor argentino y, a partir de ese momento, otros jugadores se involucraron en la discusión. En medio de ese cruce, Eric García intentó separar a los futbolistas, pero Leandro Paredes lo sujetó del cuello. Gavi intervino para defender a su compañero y terminó enfrentándose con Paredes y Thiago Almada. Después de revisar lo ocurrido, el árbitro expulsó a Paredes cuando el partido ya había finalizado.

La investigación también incluirá la actuación de Roberto Ayala, asistente técnico de Lionel Scaloni. Las imágenes del partido muestran al exdefensor argentino empujando y golpeando a Dani Olmo durante los incidentes. De interés: Video | La Copa ya está en “casa”: la Selección de España llegó a Madrid para celebrar el título mundial Además de lo ocurrido en la cancha, la Comisión Disciplinaria analizará el comportamiento de varios integrantes de la delegación argentina durante la premiación, pues mientras España se preparaba para levantar la Copa del Mundo, varios futbolistas argentinos permanecieron de espaldas a la ceremonia, una imagen que también quedó registrada en las transmisiones oficiales y que será evaluada dentro del proceso.

Por ahora, la FIFA no ha informado qué sanciones podrían imponerse. La decisión dependerá del informe que presente el fiscal disciplinario tras revisar las actas arbitrales, los videos del partido y las demás pruebas recopiladas. Siga leyendo: Video | ¿Era gol? Así fue la anotación que le anularon a España y otras polémicas en la final del Mundial

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