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¿Quién estaba detrás de los explosivos en Plaza Botero? Investigan posible vínculo con disidencias de las Farc

Las autoridades investigan si el ciudadano detenido hacía parte de una red de apoyo al terrorismo vinculada a las disidencias de las Farc y si el material tenía como destino un atentado en la ciudad.

  • Un ciudadano venezolano fue capturado en la Plaza Botero con material explosivo. Foto: cortesía Policía nacional.
    Un ciudadano venezolano fue capturado en la Plaza Botero con material explosivo. Foto: cortesía Policía nacional.
El Colombiano
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hace 3 horas
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Tres días después del operativo que evitó una posible emergencia en la Plaza Botero el viernes 3 de julio, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá entregó nuevos detalles sobre el caso. El hombre capturado es un ciudadano venezolano, y tras su detención las autoridades realizaron un allanamiento en una vivienda de Bello para establecer si hay más personas involucradas.

La investigación apunta en dos direcciones: si el capturado hacía parte de una red de apoyo al terrorismo vinculada a las disidencias de las Farc —específicamente a la estructura que lideraría alias Primo Gay— y si el material explosivo tenía como objetivo la ejecución de un atentado en Medellín.

Las autoridades también buscan determinar el vínculo de otras dos personas que acompañaban al extranjero antes de que fuera interceptado por uniformados de la Policía de Turismo durante labores de registro y control en el centro de la ciudad.

Entérese: Cayó en Bello alias “Perico”, explosivita de las Disidencias ¿Por qué lo buscaban?

¿Qué explosivos había en la maleta?

El procedimiento ocurrió en uno de los sectores más concurridos de Medellín. Los uniformados detectaron una actitud sospechosa del hombre y revisaron el morral que cargaba.

Dentro encontraron una barra de pentolita, cordón detonante, un extintor modificado con conexiones para fabricar un artefacto explosivo, radios de comunicación y otros elementos para ensamblar explosivos, según informó el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana.

Al dispositivo le faltaba el detonador, lo que permitió al grupo antiexplosivos asegurar los elementos sin afectaciones. La Plaza Botero fue evacuada preventivamente mientras los expertos retiraban el material y verificaban que no hubiera otros riesgos para comerciantes, turistas y transeúntes.

¿Hay una red terrorista detrás?

Para la Policía, este caso no es un hecho aislado. El comandante recordó que hace cerca de dos meses fueron capturados diez presuntos integrantes vinculados al Frente 36 de las disidencias de las Farc, y señaló que las autoridades mantienen la hipótesis de que estas organizaciones buscan fortalecer estructuras de apoyo urbano en Medellín.

Tras la captura surgieron señalamientos sobre un posible objetivo del ataque. El concejal del Pacto Histórico José Luis Marín, conocido como Aquino, publicó en redes sociales un correo con amenazas dirigidas contra la sede del Partido Comunista en Antioquia, y afirmó que el episodio podría estar relacionado con esos mensajes intimidatorios recibidos horas antes.

“Ya estan avisados hijueputas sabemos donde estan esa oficina va a quedar en cenizas y a ustedes comunistas de mierda los vamos a picar y dejar regados no queremos comunistas en Antioquia (sic)” decía el mensaje amenazante.

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Sin embargo, ni la Policía Metropolitana ni la Fiscalía han confirmado que el presunto atentado estuviera dirigido contra esa organización, y mantienen abiertas varias líneas de investigación.

La Fiscalía continúa recopilando pruebas para establecer cuál era el destino final del material, si existía un plan concreto de atentado y quiénes más integrarían la estructura detrás del caso.

Lea más: Una caneca con pintura abandonada causó temor afuera de la Alcaldía de Itagüí: se pensó que era un explosivo

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