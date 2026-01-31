Elena Rybakina, la historia de la gimnasta que se volvió la reina del Abierto de Australia

Melbourne volvió a teñirse de historia. Bajo las luces implacables de la Rod Laver Arena, Elena Rybakina levantó los brazos, respiró hondo y sonrió como quien sabe que ha regresado al lugar que le pertenece. La tenista que representa a Kazajistán se consagró campeona del Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada, tras imponerse a Aryna Sabalenka en una final de alto voltaje que tuvo de todo: intensidad, cambios de ritmo, tensión emocional y una demostración suprema de carácter.
Con esta victoria, Rybakina sumó el segundo Grand Slam de su carrera, luego del inolvidable Wimbledon 2022, y confirmó que su nombre no solo debe figurar entre las grandes del circuito, sino que merece permanecer allí. A los 26 años, la campeona vuelve a la cima después de un camino irregular, marcado por el talento indiscutible, pero también por períodos de bajo perfil mediático que contrastaron con su impacto deportivo.