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Día de San José: por qué se celebra el 19 de marzo y es considerado el Día del Hombre

La celebración tiene origen en la Iglesia católica y, en diferentes países, está asociada a la conmemoración de otras festividades como el Día del Padre y el Día del Hombre.

  • En la Biblia no hay registros sobre la fecha de nacimiento y muerte de San José. FOTO: Cortesía
    En la Biblia no hay registros sobre la fecha de nacimiento y muerte de San José. FOTO: Cortesía
El Colombiano
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hace 2 horas
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En la tradición católica, el 19 de marzo se celebra el Día de San José para honrar al esposo de María y padre adoptivo de Jesús. También conocida como la Solemnidad de San José, esta fecha ha dado paso a otras celebraciones alrededor del mundo.

Lea: Performative man: qué es y cómo identificar este nuevo arquetipo de masculinidad en redes

“José es quien Dios eligió para ser el ‘supervisor del nacimiento del Señor’, aquel que tiene la responsabilidad de cuidar la entrada ‘ordenada’ del Hijo de Dios en el mundo, de acuerdo con las disposiciones divinas y las leyes humanas”, explicó el papa Juan Pablo II en la Exhortación Apostólica Custodio del Redentor sobre por qué debe celebrarse a San José en un día en específico.

A pesar de que los motivos del homenaje están claros, la razón por la que se eligió esa fecha en particular no es clara. Lo único que se conoce es que es una tradición que se remonta siglos atrás y que hay otros días en el año dedicados a diferentes advocaciones de San José.

Por ejemplo, en 1955, cuando ya se celebrara el Día de San José el 19 de marzo, el Papa Pío XII añadió un segundo día, el 1 de mayo, en el que se celebra el Memorial de San José Obrero porque el pontífice le quiso dar un sentido cristiano al Día del Trabajo, destacando el ejemplo de San José. En ese momento, también buscaba contrarrestar el uso que hacía la Unión Soviética del 1 de mayo como símbolo del comunismo.

Además de su figura como trabajador, la iglesia católica exalta de San José en esta fecha su obediencia, su fe, amor y respeto, lo que lo convirtieron en padre y esposo modelo. Y justo por esto es que en algunos países de Europa, como Italia, España y Portugal, el 19 de marzo coincide con la celebración del Día del Padre.

En Latinoamérica, donde la mayoría de los países celebra el Día del Padre en junio, siguiendo la tradición estadounidense, el Día de San José coincide con la celebración del Día del Hombre. A diferencia del Día de la Mujer, que está reconocido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 19 de marzo no está reconocido oficialmente como la fecha para esta conmemoración, que en Colombia está ligada a la celebración religiosa de San José.

A nivel mundial, desde 1999, el Día del Hombre se celebra el 19 de noviembre y se ha utilizado como una jornada para crear conciencia sobre la igualdad de género, los diferentes tipos de masculinidades y el fomento de modelos masculinos positivos.

Siga leyendo: En el Día del Hombre conozca qué es la masculinidad frágil, seguro lo ha escuchado

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