La nueva especie de rana y de tres plantas descubiertas por científicos paisas: así fue el hallazgo

Ojos cobrizos, piel amarillenta y menos de cinco centímetros de longitud. Así es Pristimantis mecada, la nueva especie de rana encontrada por estudiantes y profesores de Biología de la Universidad CES en alianza con la Universidad EAFIT en Colombia.
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Todo comenzó en 2017, cuando los científicos empezaron a realizar varias expediciones en selvas húmedas del Chocó, en lugares como Bahía Solano, donde se encuentra el Jardín Botánico del Pacifico, una iniciativa privada que en los últimos años se ha convertido en referente de conservación, investigación y educación ambiental.
“Hicimos muchos muestreos a lo largo de los años, aproximadamente cinco o seis años. Cuando estaba a punto de finalizar mi trabajo de grado, estábamos verificando con diferentes expertos algunas especies, entre ellas una rana del género Pristimantis”, explica Esteban Garzón Franco, estudiante de la Maestría en Ciencias Biológicas de la Universidad CES que hizo parte del hallazgo.
Este género se caracteriza por ser pequeño, diverso y típico de Latinoamérica. Son ranas que generalmente tienen colores que les ayudan a camuflarse (cafés, verdes o grises), y muchas tienen piel rugosa y ojos grandes. Viven desde Centroamérica hasta Sudamérica, especialmente en países como Colombia, Ecuador y Perú. Son muy comunes en selvas húmedas y montañas, sobre todo en los Andes y en Colombia en regiones como el Chocó.
Lo que detalla Garzón es que esa rana que evidenciaron en las selvas no concordaba con las especies que ya se conocían habitaban la zona. Como describen en A new species of Pristimantis (Anura: Craugastoridae) from the western slopes of the Serranía del Baudó, Chocó, Colombia, el artículo académico publicado en la revista científica internacional Zootaxa donde se dio a conocer el descubrimiento, esta especie se diferenciaba por su aspecto físico, al no tener manchas de colores llamativos en ciertas partes del cuerpo, y también por su canto, que es distinto al de otras ranas similares, lo que ayuda a identificarlas.