¿Qué pasa con los extranjeros en Nacional que no marcan diferencia?

Atlético Nacional y el dilema de los extranjeros: una inversión que no está marcando diferencia
El caso de Milton Casco resume, en buena medida, un problema estructural que viene arrastrando Atlético Nacional en los últimos años: la dificultad para encontrar jugadores extranjeros que realmente eleven el nivel competitivo del equipo.
Casco llegó generando ilusión. Su inicio de temporada fue prometedor, con presencia ofensiva, experiencia y liderazgo desde el lateral izquierdo. Sin embargo, con el paso de los partidos, su rendimiento ha ido decayendo, hasta el punto de perder impacto en el juego. No es un caso aislado, sino más bien un reflejo de una tendencia preocupante en la política deportiva del club.