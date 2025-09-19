Revolution Hybrid Run: La carrera de Tin Castro que superó la meta y ya tiene 900 atletas inscritos

En Medellín las carreras ya no serán lo mismo. El 5 de octubre, la Unidad Deportiva de Belén recibirá a cientos de atletas en la primera edición de la Revolution Hybrid Run, un evento pionero en Colombia que mezcla ejercicios funcionales con tramos de trote en un formato único. Lo que empezó como un reto ambicioso ya superó la meta inicial, y se convirtió en una cita masiva que promete poner a la capital antioqueña en el mapa internacional del fitness. “Esto en Europa y Estados Unidos ya es furor, pero en Colombia es la primera vez que se hace. Y lo mejor es que cualquiera puede participar, no importa si solo hace cardio, si entrena fuerza o si apenas está empezando”, afirmó Tin Castro durante la rueda de prensa de lanzamiento.

Su propuesta, innovadora y al mismo tiempo incluyente, busca reunir a comunidades que hasta ahora competían por separado: corredores, crossfiteros, triatletas y amantes del gimnasio tradicional. La modalidad será en parejas, con un recorrido que combina ocho estaciones de esfuerzo y tramos de carrera en pista. Los ejercicios siempre serán separados por un tramo de trote, cuyas distancias dependerán de la categoría inscrita. Los principiantes recorrerán 3.2 kilómetros en total, los intermedios 4.8 y los avanzados poco más de cinco, estos últimos con opción a premiación económica. Cada participante recibirá medalla y la experiencia completa de un evento que busca marcar tendencia.

Las inscripciones aún están abiertas hasta el 22 de septiembre en la página oficial del certamen, aunque es posible que se amplíe el plazo. Cada registro tiene un valor de 550 mil pesos, independiente de la categoría. Además de la competencia, el evento será una verdadera fiesta del bienestar abierta al público de manera gratuita. La Race Village reunirá marcas aliadas del fitness y el wellness en un espacio para descubrir productos y experiencias, mientras que el Festival de Recuperación transformará la tradicional zona de descanso en un ambiente único con música en vivo de DJ, masajes, sauna, juegos y café ilimitado.

Todo pensado para disfrutar en comunidad y demostrar que el deporte en Medellín no solo se vive en la pista, también se celebra como un estilo de vida. A poco menos de un mes del evento deportivo ya se superó la meta de 800 atletas, y el objetivo será hacerlo a nivel nacional.

¿En qué consistirá la carrera de Revolution Hybrid Run?

La Revolution Hybrid Run está diseñada para combinar ocho ejercicios funcionales con tramos de trote. Los ejercicios son Wall Balls o lanzamiento de balón con sentadilla profunda. Luego la air bike, seguida de sled push o empuje de trineo. El cuarto será sled pull o arrastre de trineo con cuerda. Superados esos retos, vendrá farmer carry, cargando pesas en cada mano, y más adelante con las sandbag y un saco apoyado sobre los hombros harán zancadas. El séptimo reto es el row en máquina y finalmente una secuencia de burpees con saltos largos.