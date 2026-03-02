Romario Roque y dos norteamericanos, uno de ellos ex-NBA refuerzan a Paisas para el duelo con Nacional

El buen hijo vuelve a casa. El barranquillero más paisa de todos, Romario José Roque Martínez, quien se lució con la Selección Colombia en la segunda ventana de la Basketball World Cup 2027 Americas Qualifiers ante Chile y Brasil, regresa al Iván de Bedout.
Esta vez, Romario llega para reforzar el equipo que disputará este viernes el duelo ante Nacional de Uruguay por los cuartos de final de la Basketball Champions League, a las 7:40 de la noche.
Pero no llega solo. El barranquillero fue anunciado junto a dos norteamericanos —uno de ellos ex-NBA— que se unirán a Michael Miles, Brandon Weatherspoon y Brandon Tabb como los extranjeros del equipo que dirige Daniel Seoane y que busca seguir haciendo historia internacional.