Running: falleció deportista en carrera Allianz 15K en Bogotá; recomendaciones para este tipo de pruebas

El fallecimiento del corredor Javier Enrique Suárez durante la Allianz 15K de Bogotá el pasado domingo volvió a encender las alarmas sobre los riesgos que supone correr sin la preparación y los chequeos adecuados.

Tras lo ocurrido, el mensaje sigue siendo claro, el running no es solo una moda, también requiere disciplina, control médico y atención al cuerpo antes, durante y después de cada desafío.

Esta práctica atlética, que viene siendo tendencia mundial, se tiñó nuevamente de luto en Colombia. La edición número 15 de la Carrera Allianz 15K Bogotá, disputada con más de 10.000 participantes, tuvo un desenlace trágico tras el fallecimiento de Suárez, quien sufrió un colapso súbito a la altura del kilómetro 12.

De acuerdo con el comunicado oficial de Correcaminos de Colombia, organización del evento, el corredor recibió atención médica inmediata y fue trasladado al Hospital San José Infantil, donde lamentablemente falleció pese a los esfuerzos de reanimación.

El caso de Suárez se suma a otras muertes recientes ocurridas en eventos de running en el país. El pasado 28 de septiembre, en la Carrera de las Rosas de Medellín, perdió la vida Carlos Enrique Restrepo, de 48 años, luego de una emergencia médica en el recorrido de 5K. Y el 27 de julio, durante la Maratón de Bogotá, falleció Pedro Enrique Rodríguez, de 45 años, a tan solo 200 metros de cruzar la meta en la prueba de 10 kilómetros.