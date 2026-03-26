Buitrago y Nairo, fuertes para dar batalla en etapa reina de la Vuelta a Cataluña

Los ciclistas Santiago Buitrago (Bahrain) y Nairo Quintana (Movistar) se privaron este jueves de exhibir sus cualidades como escaladores y subir posiciones en la clasificación general de la Vuelta a Cataluña tras el desarrollo de la cuarta etapa de la Vuelta a Cataluña, que tuvo como ganador al británico Ethan Vernon (NSN Cycling Team) y el francés Dorian Godon (Ineos Grenadiers) protegió la camisa de líder.

Por motivo de un viento de 90 km/h en el lugar inicialmente previsto para el final de etapa, la fracción se recortó cerca de 30 kilómetros y no concluyó en alto en la estación de deportes de invierno de Vallter, a más de 2.000 metros de altitud.

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Vernon, de 25 años de edad, se impuso entonces en el recorrido de 151 kilómetros entre Mataró y Camprodón, donde los favoritos al triunfo invirtieron el mismo tiempo del vencedor (4h:01.03).

Buitrago, campeón esta temporada del Trofeo Laigueglia y que viene de ser séptimo en la Tirreno-Adriático, se ubica 30° en el giro catalán; mientras que Quintana, de 36 años y que este año terminará su etapa en el profesionalismo, es 57°, ambos a 26 segundos del líder, por lo que su ambición por lograr un lugar en el podio sigue viva.

Ellos, como el resto de escaladores, tendrán una buena oportunidad de luchar por los puestos de honor este viernes, en la etapa reina, de 155.5 km entre La Seu d’Urgell y el Col de Pal en La Molina, con cinco ascensiones. Nairo, que ya ganó esta carrera en 2016, no calma su hambre triunfal, como lo dejó claro en febrero pasado cuando fue séptimo en el Tour de Omán.

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