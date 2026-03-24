Un danés ganó la segunda etapa de la Vuelta a Cataluña; Nairo y Santiago Buitrago se mantienen cerca en la Clasificación General

El danés Magnus Cort Nielsen ganó este martes la segunda etapa de la Volta a Cataluña 2026 entre Figueras y Banyoles (167,4 kilómetros), donde el francés Dorian Godon, vencedor la víspera, conservó su maillot de líder gracias a su cuarto puesto en la competencia.
El clasicómano del equipo Uno-X logró su primera victoria de la temporada al imponerse en un esprint apretado al francés Noa Isidore y al italiano Francesco Busatto. El vencedor de la fracción terminó el recorrido en un tiempo de 3 horas, 45 minutos y 28 segundos, que le dio una de las alegrías más grandes que ha tenido durante lo que va de la temporada europea.