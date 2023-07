Selección Colombia está lista para medirse ante Irlanda en Australia

Con las 23 elegidas por Nelson Abadía y la mayoría del cuerpo técnico ya en Australia, la Tricolor está lista para su partido amistoso ante Irlanda, previsto para este viernes a las 5:00 a.m. (hora de Colombia).

La primera participación de Colombia en un Mundial de mayores femenino data del 2011, ese año la cita futbolera se dio en Alemania. En esa ocasión las colombianas no ganaron ningún partido, empataron uno y perdieron dos, por lo que no pasaron de la fase de grupos, además recibieron cuatro goles y no marcaron ninguno.