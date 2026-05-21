Así suena la canción oficial de la Selección Colombia rumbo al Mundial de Norteamérica

La Federación Colombiana de Fútbol presentó “La Barra Incondicional”, un movimiento y el himno que busca unir al país alrededor de la Selección Colombia y la música para el Mundial de Norteamérica 2026, dejando de lado los regionalismos y concentrándose en una sola idea: “toda mi vida seré tricolor”. Varios de los éxitos de Carlos Vives fueron adaptados con cánticos para apoyar a Colombia, por ello se cambiaron algunas frases de canciones como “La Tierra del Olvido”, “Fruta Fresca” y “Pa’ Mayte”. No se pierda: Carlos Vives vuelve con álbum y Tour al Sol De acuerdo con lo expuesto por la Federación, la iniciativa nació de la mano de Fiebre Amarilla y Gaira Música, sello de Carlos Vives que, en el video promocional, se reúne con hinchas de todos los equipos del fútbol colombiano para cambiar la camiseta de sus amores por la amarilla en busca de ser uno solo apoyando a la Selección.

Entre los coros que Carlos Vives y la Federación empezaron a incentivar entre los seguidores de la Selección están: “Tu tienes la llave de mi corazón, yo te aliento, toda mi vida seré Tricolor, cumbiambero”. Le puede interesar: Estos son los niños de Uganda que bailarán con Shakira en la final del Mundial El presidente de la Federación, Ramón Jesurún, también habló de las fanszones que tendrá el país para que los aficionados en las principales ciudades puedan disfrutar en espacios especiales los encuentros de la Selección. Con este lanzamiento musical se sigue calentando el ambiente de los aficionados colombianos que esperan una gran presentación de los dirigidos por Néstor Lorenzo en el Mundial de Norteamérica.

Fanzones del Mundial 2026: Pantallas gigantes y entradas gratis

Las fanzones oficiales de la Selección Colombia, en las que esperan reunir a más de 250.000 personas en ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Bucaramanga y Miami. Entérese: Colombia podría sufrir por energía en el Mundial 2026; consumo subiría hasta 5% De acuerdo con lo expuesto por la Federación, los asistentes podrán disfrutar de los partidos en pantallas gigantes, experiencias culturales, música, gastronomía y activaciones especiales. La entrada a los fanzones en Colombia será gratuita mediante dinámicas con patrocinadores y aliados, quienes se encargarán de la distribución de la boletería. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. En Miami, el Doral Amphitheater albergará un evento especial para el partido entre Colombia y Portugal, cuyas entradas estarán disponibles a través de Ticketmaster: www.ticketmaster.com.

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