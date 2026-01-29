Prográmese: Hora y dónde ver las semifinales masculinas del Australia Open

El primer Grand Slam del año está llegando a su final. Con la definición de las finalistas en damas: Yelena Rybákina y Aryna Sabalenka, y los juegos de semifinales masculino entre Carlos Alcaraz-Alexander Zverev y Jannik Sinner- Novak Djokovic, el Abierto de Australia va depurando a los aspirantes al título. El primero en buscar la final será el español Carlos Alcaraz ante el alemán Alexander Zverev, duelo previsto para la noche de este jueves, a las 10:30 p.m. (hora de Colombia), mientras que el compromiso Jannik Sinner- Novak Djokovic será a las 3:30 a.m.) de este viernes.

Las damas por su parte se medirán por el título en la madrugada del sábado, a las 3:30 a.m., hora de Colombia. Los duelos del Abierto de Australia se pueden ver en el país a través de la señal de Disney+ y Espn.

Los favoritos lucharán por avanzar a la final

Ultradominadores en el circuito desde hace dos años, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se encuentran ante el último escollo antes de volverse a medir en una final de Grand Slam, salvo que lo eviten Novak Djokovic o Alexander Zverev. El primer Grand Slam de la temporada no podría tener mejor cartel para las semifinales, con los cuatro primeros del ranking ATP, aunque en las dos últimas temporadas, la diferencia entre Alcaraz (número uno) y Sinner (número dos) no ha dejado de crecer sobre el resto, incluidos Zverev (tercero) y Djokovic (cuarto). Tras clasificarse por primera vez para las semifinales en Melbourne, Alcaraz buscará ante Zverev meterse en la final y luchar por el único torneo del Grand Slam que le falta en su palmarés. El joven murciano de 22 años nunca había llegado tan lejos ni jugado tan bien en suelo australiano. “La nota, yo diría un 8,5, me podría poner”, dijo con una gran sonrisa tras deshacerse de Alex De Miñaur en cuartos.

Alcaraz, que ha hecho del título en Melbourne uno de los grandes objetivos del año, se ha plantado en semifinales sin ceder un solo set y con la sensación de que a cada partido progresa en su juego. El N.3 mundial y subcampeón en Melbourne el año pasado sigue a sus 28 años en busca de su primer Grand Slam y en el cara a cara tiene tantas victorias como derrotas en doce partidos contra Alcaraz. El único precedente en Australia, en cuartos fue en 2024, y terminó favorable a Zverev, que se impuso por parciales de 6-1, 6-3, 6-7 (2/7) y 6-4. “Está sacando muy bien, jugando muy sólido y agresivo desde el fondo”, destacó Alcaraz sobre Zverev, aunque advirtió: “Si quiere ganarme tendrá que sudar mucho”.

Novak con cinco derrotas consecutivas ante Sinner

Si a Zverev se le acaba el tiempo para ganar un primer Grand Slam, a Djokovic le quedan cada vez menos oportunidades para conquistar un 25º título que le convertiría en el tenista de la historia con más títulos grandes (ahora comparte el récord de 24 con la australiana Margaret Court). A sus 38 años, Djokovic está a las puertas de una nueva final de Grand Slam. En 2025, alcanzó esa ronda en los cuatro grandes, pero no pasó de ahí, perdiendo contra Zverev en Australia, frente a Sinner en Roland Garros y Wimbledon y contra Alcaraz en el US Open. En este Abierto de Australia, no obstante, la suerte parece que se ha aliado con el serbio. Superó los octavos sin jugar por la incomparecencia del checo Jakub Mensik, lesionado, y se encontró con el boleto a semifinales cuando ya estaba preparando la maleta para volver a casa. El miércoles, Lorenzo Musetti (N.5) le ganaba por dos sets a cero, pero al inicio del tercero tuvo que abandonar por un problema muscular en la pierna derecha. “Siento pena por él, era de lejos el mejor jugador, yo iba de camino a casa esta noche. Debió ser el ganador hoy, sin duda”, admitió Djokovic.