Prográmese: Hora y dónde ver las semifinales masculinas del Australia Open

El primer Grand Slam del año está llegando a su final. Con la definición de las finalistas en damas: Yelena Rybákina y Aryna Sabalenka, y los juegos de semifinales masculino entre Carlos Alcaraz-Alexander Zverev y Jannik Sinner- Novak Djokovic, el Abierto de Australia va depurando a los aspirantes al título.
El primero en buscar la final será el español Carlos Alcaraz ante el alemán Alexander Zverev, duelo previsto para la noche de este jueves, a las 10:30 p.m. (hora de Colombia), mientras que el compromiso Jannik Sinner- Novak Djokovic será a las 3:30 a.m.) de este viernes.