Kimi Antonelli ganó la Sprint y la Qualy en Silverstone: ¿cuándo y cómo ver la carrera del GP de Gran Bretaña de F1?

Pese a una jornada de viernes dominada por el ídolo local Lewis Hamilton, el italiano Kimi Antonelli superó al británico el sábado para ganar la carrera esprint del Gran Premio de Fórmula 1 de Gran Bretaña, en el trazado de Silverstone.

Hamilton (Ferrari) salió desde la pole position y lideró las primeras vueltas, pero terminó viéndose superado por la potencia del Mercedes de Antonelli. Lando Norris (McLaren), vigente campeón del mundo británico, fue tercero.

“Las primeras diez vueltas con Lewis fueron muy divertidas, empujamos los dos a fondo y cuando pude activar el modo ‘adelantamiento’ supe que podía tener mi oportunidad para superarlo”, resumió Antonelli, líder del mundial.

Cuando se apagaron los semáforos, Hamilton logró defender su pole position y aceleró a fondo para tratar de despegarse de sus perseguidores, con Antonelli manteniéndose siempre en torno a un segundo de distancia.

Por detrás del italiano, las posiciones fluctuaron, con continuos adelantamientos entre los McLaren de Norris y Oscar Piastri, el Mercedes de George Russell, la Ferrari de Charles Leclerc y el Red Bull de Max Verstappen.

Con esa guerra abierta en el pelotón, la carrera esprint, de 17 vueltas, pasó a ser cosa de dos, hasta que a mitad de carrera, en la vuelta 8, Antonelli superó finalmente al británico, sin ceder ya terreno hasta la bandera de cuadros.