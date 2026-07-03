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Lewis Hamilton “vuela” en Silverstone y se hace con la pole para la sprint: ¿a qué hora y dónde ver la carrera?

Lewis Hamilton dominó el primer día del GP de Gran Bretaña 2026 de Fórmula Uno. El piloto inglés dominó con su Ferrari en Silverstone como se esperaba, Mercedes y McLaren también destacaron con sus pilotos

  • Lewis Hamilton es tercero en el Mundial de pilotos de Fórmula 1. FOTO: Instagaram Lewis Hamilton
    Lewis Hamilton es tercero en el Mundial de pilotos de Fórmula 1. FOTO: Instagaram Lewis Hamilton
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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El británico Lewis Hamilton (Ferrari) saldrá el sábado desde la pole position de la carrera esprint del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, después de ser el más rápido en la sesión clasificatoria este viernes en Silverstone.

El siete veces campeón del mundo, que corre en casa y en un circuito donde desde 2008 ha ganado en nueve ocasiones, fue especialmente aclamado por decenas de miles de aficionados, que tradicionalmente ponen mucha pasión en esta cita emblemática del calendario.

Segundo de la sesión fue el joven italiano y líder de la general del Mundial, Kimi Antonelli (Mercedes), que quedó apenas a 11 milésimas de segundo.

“Cómo me gusta este lugar, cómo me gusta esta gente. No puedo expresar con palabras cómo de grande es esto para mí”, se entusiasmaba este viernes el veterano piloto de 41 años, ganador en junio en el Gran Premio de Cataluña, lo que le ha hecho ganar confianza para poder luchar por el título.

Su compañero en la Scuderia, el monegasco Charles Leclerc, saldrá cuarto en la carrera esprint, justo detrás del cuatro veces campeón mundial neerlandés Max Verstappen, cuyo Red Bull parece responder cada vez mejor, después de su segundo puesto en el Gran Premio de Austria el pasado domingo.

Paso adelante de Ferrari

“Ferrari ha progresado de manera increíble. Va a ser duro (el sábado), Lewis está en muy buen aforma, pero nos gustan los retos”, afirmó Antonelli.

El británico George Russell, segundo en el Mundial a 40 puntos de su compañero de Mercedes, Antonelli, solo pudo ser quinto en esta sesión de clasificación para una carrera corta el sábado (17 vueltas, 100 kilómetros).

Hay carreras esprint en seis de las veintidós citas de la temporada de la F1 en 2026. Tienen lugar el sábado, un día antes de las carreras principales de los Grandes Premios.

Ferrari “parece el mejor actualmente y eso una auténtica sorpresa”, admitió Russell, que compartirá la tercera línea de la carrera esprint con su compatriota y vigente campeón mundial Lando Norris (McLaren), sexto este viernes.

El mejor piloto latinoamericano de la sesión fue el brasileño Gabriel Bortoleto, duodécimo con su Audi, mientras que el argentino Franco Colapinto fue decimocuarto con su Alpine y el mexicano Sergio Pérez decimonoveno con su Cadillac.

Entre los españoles, Carlos Sainz Jr (Williams) comenzará decimoquinto, mientras que el veterano Fernando Alonso compartirá la úndecima y última línea de la parrilla con su compañero de Aston Martin, el canadiense Lance Stroll.

Antes de esta sesión clasificatoria, este viernes había tenido lugar la única de ensayos libres de este Gran Premio británico y también ahí Hamilton fue el más rápido, igualmente por delante de Antonelli, y con Leclerc entonces en el tercer lugar de la hoja de tiempos.

McLaren zanja los rumores

De manera paralela a la actuación de los monoplazas este viernes, en el paddock de la F1 se seguía hablando de los rumores de posibles fichajes de pilotos para 2027.

El patrón de McLaren, el estadounidense Zak Brown, quiso zanjar las especulaciones sobre un interés de su escudería por Verstappen, que no oculta su descontento con su Red Bull y con la nueva normativa de los motores híbridos de la F1.

“Realmente no he pensado en ello porque solo tengo dos volantes y no podría ofrecerle un asiento en ninguno de mis monoplazas”, bromeó sobre Verstappen, insistiendo en su confianza en los pilotos actuales de su equipo, el británico Norris y el australiano Oscar Piastri.

Cómo va el Mundial

Este fin de semana puede ser clave para que Hamilton vuelva a ingresar en la puja por el Mundial de pilotos 2026, donde todavía lidera el joven italiano Andrea Kimmi Antonelli con 171 puntos, seguido por su compañero de equipo, George Russell, con 131 puntos, dejando claro que las dos posiciones de vanguardia son de Mercedes.

Sin embargo, Ferrari se encuentra al acecho con el máximo ganador de esta competición, Lewis Hamilton. El británico que arranca en Silverstone como favorito se ubica en la tercera casilla del Mundial con 125 puntos. Con 80 unidades, más obsoleto en el cuarto puesto, espera Oscar Piastri, piloto australiano de McLaren.

La carrera sprint de Fórmula 1 en Silverstone 2026 será este sábado 4 de julio a las 6:00 a.m., hora de Colombia con transmisión de ESPN y Disney+.

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