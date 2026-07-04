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Vingegaard ganó la primera etapa del Tour de Francia 2026; Higuita, el mejor colombiano

Jonas Vingegaard es el primer líder del Tour de Francia que se inició este sábado en Barcelona. Egan Bernal cedió tiempo en la general pero es líder por puntos.

  • Jonas Vingegaard le tomó la delantera a Tadej Pogacar en el Tour por 12 segundos. FOTO X-TOUR DE FRANCIA
    Jonas Vingegaard le tomó la delantera a Tadej Pogacar en el Tour por 12 segundos. FOTO X-TOUR DE FRANCIA
Redacción El Colombiano
hace 3 horas
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La defensa del título del Tour de Francia no será nada fácil para la maravilla del ciclismo mundial actual, el esloveno Tadej Pogacar (UAE), quien este sábado, en el comienzo de la edición 113 de la prestigiosa carrera, vio vestir con el primer maillot amarillo de líder a su máximo oponente, Jonas Vingegaard, quien viene de conquistar el Giro de Italia en mayo pasado.

El danés vistió la preciada prenda luego del triunfo de su formación Visma-Lease a Bike en la contrarreloj por equipos, de 19.6 kilómetros por las calles de Barcelona.

El elenco neerlandés conquistó la crono con 8 segundos de ventaja sobre la formación Netcompany Ineos, liderada por Filippo Ganna, y con 12 segundos sobre el UAE de Tadej Pogacar.

Los tiempos para la general fueron tomados corredor por corredor de forma individual, en lugar de tener en cuenta los registros de cada escuadra.

Ante esto, el mejor pedalista colombiano de la clasificación general es el antioqueño Sergio Higuita (Astana), en el puesto 54, a 2.18 de Vingegaard; su compañero Harold Tejada es 68°, a 2.46; Egan Bernal, campeón de la carrera en 2019, se ubica 80°, a 3.06; Éiner Rubio (Movistar), 102°, a 3.25; y Fernando Gaviria (Caja Rural), 130°, a 4.05.

Lea: Los colombianos que desafiarán a Pogacar y Vingegaard en el Tour de Francia-2026

El prodigio francés Paul Seixas, que llegó a meta en solitario como la mayoría de los hombres fuertes de la carrera, terminó a 39 segundos con su equipo Decathlon (6º puesto).

El Lidl-Trek del español Juan Ayuso finalizó cuarto, a 16 segundos, justo por delante del equipo Red Bull Bora, a 19 segundos, con Remco Evenepoel, que terminó solo, por delante de Florian Lipowitz.

Gracias a este éxito, Vingegaard recuperó el maillot amarillo que había llevado por última vez en los Campos Elíseos de París tras ganar su segundo y último Tour de Francia en 2023.

Muy en forma, el danés se lanzó en la última subida que llevaba a la meta trazada frente al estadio Olímpico, en la cima de la colina de Montjuïc, tras un recorrido de 19,6 km completado en solo 21 minutos y 47 segundos.

El equipo Visma ya había ganado la última contrarreloj por equipos programada en el Tour antes de la de Barcelona, en 2019 en Bruselas.

Visma superó a Netcompany Ineos, que era favorito para este crono. Pero el equipo británico tuvo que cambiar sus planes en pleno recorrido después de perder al francés Kévin Vauquelin, que estaba designado como líder y podría haber aspirado al maillot amarillo, pero pinchó la rueda trasera a mitad de camino.

Pogacar también pareció estar muy fuerte, con una buena ascensión final en la que dejó atrás a su lugarteniente mexicano, Isaac del Toro, para consolarse con el maillot de lunares de mejor escalador.

“El Tour es todavía muy largo, obviamente, pero es realmente el comienzo ideal. Mis compañeros han hecho un trabajo increíble”, declaró Vingegaard.

Egan, líder por puntos en el Tour

Si bien en la antesala del Tour de Francia-2026 Egan Bernal (Netcompany INEOS) señaló que no llegaba a la carrera para disputar el título, sí dejó claro que buscaría ser protagonista y este sábado, desde el inició, lo demostró al convertirse en el primer líder de la tabla por puntos, clasificación que premia a los ciclistas más rápidos o regulares de la carrera.

Bernal, que ganó la ronda francesa en 2019, no competía en ella desde 2024. El cundinamarqués, que en 2022 por poco pierde la vida mientras entrenaba en bicicleta, viene de ser décimo en el Giro de Italia. Este domingo, en la segunda fracción, se disputarán 168,5 kilómetros entre Tarragona y Barcelona.

Siga leyendo: Egan Bernal vuelve al Tour de Francia luego de dos años: “Vamos a luchar hasta el final”

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