Vingegaard ganó la primera etapa del Tour de Francia 2026; Higuita, el mejor colombiano

La defensa del título del Tour de Francia no será nada fácil para la maravilla del ciclismo mundial actual, el esloveno Tadej Pogacar (UAE), quien este sábado, en el comienzo de la edición 113 de la prestigiosa carrera, vio vestir con el primer maillot amarillo de líder a su máximo oponente, Jonas Vingegaard, quien viene de conquistar el Giro de Italia en mayo pasado.

El danés vistió la preciada prenda luego del triunfo de su formación Visma-Lease a Bike en la contrarreloj por equipos, de 19.6 kilómetros por las calles de Barcelona.

El elenco neerlandés conquistó la crono con 8 segundos de ventaja sobre la formación Netcompany Ineos, liderada por Filippo Ganna, y con 12 segundos sobre el UAE de Tadej Pogacar.

Los tiempos para la general fueron tomados corredor por corredor de forma individual, en lugar de tener en cuenta los registros de cada escuadra.

Ante esto, el mejor pedalista colombiano de la clasificación general es el antioqueño Sergio Higuita (Astana), en el puesto 54, a 2.18 de Vingegaard; su compañero Harold Tejada es 68°, a 2.46; Egan Bernal, campeón de la carrera en 2019, se ubica 80°, a 3.06; Éiner Rubio (Movistar), 102°, a 3.25; y Fernando Gaviria (Caja Rural), 130°, a 4.05.

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El prodigio francés Paul Seixas, que llegó a meta en solitario como la mayoría de los hombres fuertes de la carrera, terminó a 39 segundos con su equipo Decathlon (6º puesto).

El Lidl-Trek del español Juan Ayuso finalizó cuarto, a 16 segundos, justo por delante del equipo Red Bull Bora, a 19 segundos, con Remco Evenepoel, que terminó solo, por delante de Florian Lipowitz.

Gracias a este éxito, Vingegaard recuperó el maillot amarillo que había llevado por última vez en los Campos Elíseos de París tras ganar su segundo y último Tour de Francia en 2023.