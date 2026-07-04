Corte condenó a la excongresista Tatiana Cabello Flórez por exigir parte de su salario a integrantes de su equipo de trabajo

El caso de cinco trabajadores que firmaron sus contratos con la ilusión de ingresar al Congreso de la República, pero terminaron financiando a la mujer que los contrató, es la más reciente polémica que envuelve a un miembro del órgano legislativo de Colombia. Le puede interesar: Escándalo en la Aerocivil: Tras renuncia de asesora, aparecen acusaciones de corrupción en contratos millonarios La decisión se conoce luego de que la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenara a 12 años de prisión a la exrepresentante a la Cámara Tatiana Cabello Flórez, tras comprobarse que condicionó la permanencia de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) a la entrega obligatoria de porcentajes de sus salarios.

Los hechos ocurrieron entre 2014 y 2017. La excongresista del Centro Democrático utilizó la facultad de libre nombramiento y remoción para subordinar los ingresos de sus colaboradores. Bajo el argumento de que el dinero financiaría actividades políticas y de campaña —una justificación que la justicia desestimó—, el equipo era obligado a ceder los recursos para mantener el empleo o aspirar a ascensos. Para evitar sospechas, Cabello Flórez no manipulaba directamente el dinero. El esquema operaba mediante intermediarios de confianza: su asesora Luisa Fernanda Puerto Vela y su conductor Hernando Barón Ayala. Los pagos se canalizaban con entregas mano a mano, transferencias electrónicas y reportes falsos bajo el concepto de una supuesta “caja menor”.

Rastros borrados y secretismo: la reparación financiera