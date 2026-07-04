Corte condenó a la excongresista Tatiana Cabello Flórez por exigir parte de su salario a integrantes de su equipo de trabajo

El caso de cinco trabajadores que firmaron sus contratos con la ilusión de ingresar al Congreso de la República, pero terminaron financiando a la mujer que los contrató, es la más reciente polémica que envuelve a un miembro del órgano legislativo de Colombia.
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La decisión se conoce luego de que la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenara a 12 años de prisión a la exrepresentante a la Cámara Tatiana Cabello Flórez, tras comprobarse que condicionó la permanencia de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) a la entrega obligatoria de porcentajes de sus salarios.