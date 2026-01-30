Luto en el ciclismo: falleció el padre de la ciclista antioqueña Stefany Cuadrado, campeona mundial de pista

El día que iba a recibir el reconocimiento por parte de Acord Antioquia como la mejor deportista antioqueña del año, la ciclista Sefany Cuadrado experimentó una tristeza enorme, la más grande para un hijo: el fallecimiento de su padre. Yúber Cuadrado, padre de la pedalista antioqueña de 19 años, falleció en Montería después de haber sufrido un accidente en la vía que comunica los municipios de Motelíbano y Caucasia, de donde es originaria la destacada deportista, que en 2025 consiguió la medalla de plata en la prueba del Keirin en el Mundial de Ciclismo de Pista.

Los hechos que llevaron al fallecimiento del Yúber, señor amable y dedicado a su familia de acuerdo con un testimonio que le dieron a El Tiempo, son materia de investigación por parte de las autoridades de la zona. Sin embargo, se supo que el hombre no falleció de inmediato en el lugar del siniestro, sino que fue llevado a una clínica en la capital de Córdoba donde, como consecuencia de las lesiones que sufrió, los médicos no pudieron hacer nada para mantenerlo con vida.

¿Qué han dicho los entes del deporte?

La relación de Stefany con el ciclismo no data de la infancia, como ocurrió con otros deportistas. Por el contrario, descubrió su pasión por las bielas siendo una adolescente en medio del momento histórico más complejo que hemos vivido en los últimos años: la pandemia por covid-19.

En medio del aislamiento social que impuso el Gobierno de Colombia para evitar el aumento de casos –y las muertes por contagio–, la gente solo podía salir a hacer ejercicio. Entonces Stefany empezó a salir a montar en bicicleta con sus papás. Yúber Cuadrado siempre la apoyó. Cuando a su hija la buscaron para que viniera a Medellín, no se opuso. El hombre motivó a la joven deportista en todo lo que hizo. También fue uno de sus fanáticos más fervientes. Para ella era alguien importante. En el mundo del deporte lo sabían. Por eso Indeportes Antioquia, que patrocina al equipo Orgullo Paisa, para el cual corre la deportista, publicó un mensaje en sus redes sociales.