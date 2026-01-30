Luto en el ciclismo: falleció el padre de la ciclista antioqueña Stefany Cuadrado, campeona mundial de pista

El día que iba a recibir el reconocimiento por parte de Acord Antioquia como la mejor deportista antioqueña del año, la ciclista Sefany Cuadrado experimentó una tristeza enorme, la más grande para un hijo: el fallecimiento de su padre.
Yúber Cuadrado, padre de la pedalista antioqueña de 19 años, falleció en Montería después de haber sufrido un accidente en la vía que comunica los municipios de Motelíbano y Caucasia, de donde es originaria la destacada deportista, que en 2025 consiguió la medalla de plata en la prueba del Keirin en el Mundial de Ciclismo de Pista.