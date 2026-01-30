Stefany Cuadrado encabezó el podio de los mejores del deporte en “La Noche del Orgullo Paisa”

En una velada donde la nostalgia y la esperanza se dieron la mano, la ciclista antioqueña Stefany Cuadrado Flórez se alzó con la distinción máxima como la Deportista del Año 2025, pero no pudo estar presente en la ceremonia por el fallecimiento de su papá. El galardón, otorgado por la prensa especializada de Antioquia, cerró “La Noche del Orgullo Paisa”, celebrada este viernes en el Country Club de Medellín. Lea aquí: Luto en el ciclismo: falleció el padre de la ciclista antioqueña Stefany Cuadrado, campeona mundial de pista El reconocimiento a Cuadrado es el fruto de una temporada de lujo. La joven oriunda de Caucasia conquistó tres medallas de oro en los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025 y el título en el Campeonato Panamericano Élite. Sin embargo, su consagración definitiva llegó en el Campeonato Mundial de Pista Élite UCI, donde alcanzó una medalla de bronce en la prueba del keirin. Este logro fue determinante para su elección, pues demostró que, a su corta edad, ya compite de igual a igual con las potencias mundiales.

El keirin es una de las pruebas más exigentes y espectaculares de la pista, donde la estrategia y la potencia en el sprint final son determinantes. Con su resultado, Stefany se consolidó como una de las pocas ciclistas en el mundo capaces de hacer la transición exitosa de la categoría juvenil (donde fue múltiple campeona mundial) a la élite en un mismo ciclo, logrando subirse al podio frente a las mejores velocistas del planeta. En una final de infarto, Stefany demostró su gran lectura de carrera al posicionarse detrás de las potencias europeas y lanzar un ataque fulminante en los últimos 200 metros que le permitió cruzar la meta en la tercera posición. Solo fue superada por Hetty van de Wouw (oro, Países Bajos) y Emma Finucane (plata, Reino Unido).

Un podio extraordinario

La gala, organizada por Acord Antioquia con el respaldo de Indeportes, el Inder Medellín y la Gobernación de Antioquia, también exaltó la labor de otras figuras que pusieron en alto la bandera del departamento: Karen Tatiana Palomeque fue elegida Deportista Paralímpica del Año y Sofía Gómez Uribe (apneísta) se quedó con el Logro Deportivo Individual Internacional. La nadadora Sofía Gómez fue distinguida como Deportista Universitaria. El relevo generacional quedó asegurado con los premios a Emanuel Otálvaro (tenis de mesa), como Promesa Juvenil del Año y Deiner Guaitoto Córdoba (atletismo), como Revelación Deportiva. Destacaron como Mejor Entrenador a Óscar Alejandro Rivera (patinaje artístico) y Carlos Vélez (baloncesto) como Mejor Juez. El premio a Dirigente del Año quedó en manos de Luis Hernando Pulido (tiro con arco), en tanto que la Liga Deportiva del Año fue la de Atletismo de Antioquia.

Paisas Basketball fue elegido como el club más sobresaliente de la temporada. Por su parte, el Inder Medellín reconoció el talento local premiando a Yoselyn Rojo (patinaje) y Juan Pablo Ramírez (pesas) como los mejores deportistas distritales del 2025, y a Miguel Ángel Martínez Guzmán como Mejor Formador). Entre las instituciones destacadas, Colanta fue reconocida como Entidad Aliada del Deporte. Asimismo, los Campeonatos Panamericanos de Natación Panam Aquatics fueron exaltados como Certamen Deportivo del Año y el título de Antioquia en los Juegos Intercolegiados 2025 fue la Mejor Actuación Colectiva en el Departamento. “Los logros de estos atletas son el reflejo del talento, la disciplina y el carácter de una región que cree en el deporte como un eje de transformación social... Somos privilegiados por lo que hemos construido y eso nos impone una gran responsabilidad para seguir cuidando, fortaleciendo y proyectando el deporte como compromiso, unión y visión al futuro”, dijo Fredy Pulgarín, presidente de Acord Antioquia.

