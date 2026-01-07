Dimayor preocupada por la no disponibilidad del Estadio Alberto Grisales para la temporada 2026

No ha empezado la Liga Betplay y ya hay preocupación por el tema de escenarios para los partidos, según anunció la Dimayor en un comunicado, el inconveniente se presenta con el Alberto Grisales de Rionegro.

Desde Águilas Doradas mencionan que, emitirán un comunicado sobre la situación en la que está el club con relación a lo mencionado por Dimayor.

En el comunicado, Dimayor manifiesta “su seria preocupación frente a la comunicación recibida el 30 de diciembre, mediante la cual la Administración Municipal de Rionegro informó la no disponibilidad del Estadio Alberto Grisales para la temporada 2026, decisión adoptada con posterioridad al sorteo y a la elaboración del fixture, con afectaciones directas a la planeación del campeonato profesional”.