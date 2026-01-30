Diana Peñuela y Wilson Peña lideran el ambicioso proyecto del Team Sistecrédito 2026

El pelotón nacional ya tiene lista una de sus estructuras más sólidas para este 2026. El Team Sistecrédito hizo oficial su nómina, destacándose no solo por los nombres que buscarán títulos internacionales, sino por ser la única formación en el país que sostiene un proceso completo desde las bases hasta la máxima categoría. El proyecto, encabezado por Álvaro Villegas Londoño y la dirección técnica del experimentado Gabriel Jaime Vélez, se distancia del modelo de patrocinio tradicional para enfocarse en un centro de alto rendimiento propio. Lea aquí: Stefany Cuadrado encabezó el podio de los mejores del deporte en “La Noche del Orgullo Paisa” Vélez señaló que el equipo trabajará bajo tres ejes fundamentales: la obtención de resultados deportivos, el posicionamiento de marca para retribuir el esfuerzo empresarial en el deporte y, sobre todo, el impacto social que persiguen. “Tenemos jóvenes desde los 15 años a los que se les brinda la oportunidad de formarse como personas y deportistas”, apuntó el estratega antioqueño.

El equipo femenino dará la pelea en la Vuelta a Guatemala. FOTO CORTESÍA

Francia y Guatemala en la mira de competencias este año

En el plano competitivo, el Team Sistecrédito no se limitará a las fronteras colombianas. La escuadra tiene prevista una gira de 40 días en Europa con el equipo sub-23 masculino, donde participarán en cuatro o cinco carreras de alto nivel, destacando la Ronde de l’Isard en Francia durante el mes de mayo. Asimismo, el equipo regresará a Centroamérica tras ser invitado a la Vuelta a Bantrab en Guatemala (del 29 de abril al 3 de mayo), competencia en la que defienden el título obtenido el año pasado. Para esta cita internacional, la delegación se ampliará, ya que el equipo femenino también viajará a territorio guatemalteco para disputar la vuelta nacional de ese país. A nivel local, el objetivo es el dominio total de las pruebas reinas: la Vuelta de la Juventud, la Vuelta a Colombia (en ambas ramas), el Clásico RCN, la Vuelta del Porvenir y los Campeonatos Nacionales de Ruta, que se celebrarán del 5 al 8 de febrero. Para estos retos, el equipo cuenta con una jerarquía envidiable. La categoría élite masculina estará liderada por Wilson Peña y Sebastián Castaño, junto a escaladores de proyección como Édgar Pinzón y José Misael Urián. También están Juan Diego Hoyos, Juan Diego Guerrero, Samuel Herrera y Felipe Toro.

La élite femenina estará encabezada por la jerarquía de Diana Peñuela, quien junto a Estefanía Sánchez y Paula Latriglia, conforma uno de los bloques más fuertes del circuito. Complementan el grupo Erika Botero y las sub-23 Natalia Garzón, Laura Rojas y Samara Bedoya. La cantera sub-23 masculina con diamantes en bruto como Jaider Muñoz y Esteban Mejía, quienes se forman bajo una metodología científica para reducir la brecha de adaptación al profesionalismo. Los demás son Estiven García, Juan David Urián, Mauricio Zapata, Robert Plazas, Cristian Damián Vélez, Jerónimo Calderón y José Manuel Ortiz.

El equipo masculino tiene jóvenes de gran proyección. FOTO CORTESÍA

Los juveniles de Sistecrédito