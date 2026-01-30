Diana Peñuela y Wilson Peña lideran el ambicioso proyecto del Team Sistecrédito 2026

El pelotón nacional ya tiene lista una de sus estructuras más sólidas para este 2026. El Team Sistecrédito hizo oficial su nómina, destacándose no solo por los nombres que buscarán títulos internacionales, sino por ser la única formación en el país que sostiene un proceso completo desde las bases hasta la máxima categoría.
El proyecto, encabezado por Álvaro Villegas Londoño y la dirección técnica del experimentado Gabriel Jaime Vélez, se distancia del modelo de patrocinio tradicional para enfocarse en un centro de alto rendimiento propio.
Vélez señaló que el equipo trabajará bajo tres ejes fundamentales: la obtención de resultados deportivos, el posicionamiento de marca para retribuir el esfuerzo empresarial en el deporte y, sobre todo, el impacto social que persiguen. “Tenemos jóvenes desde los 15 años a los que se les brinda la oportunidad de formarse como personas y deportistas”, apuntó el estratega antioqueño.