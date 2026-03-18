¿Unos Óscar muy predecibles? La gala perdió 9% de audiencia este año

Los premios Óscar, la mayor gala de Hollywood, atrajeron 17,9 millones de telespectadores el domingo, una disminución de 9 % frente al año pasado, de acuerdo con las cifras de la firma de medición Nielsen reveladas esta semana.

Es la primera caída de audiencia que la ceremonia sufre desde 2022, edición que levantó los débiles números durante el covid con la sintonía de 16,68 millones de personas.

La 98ª gala de los Premios de la Academia fue transmitida por la cadena estadounidense ABC y, por segundo año consecutivo, por la plataforma de streaming Hulu, ambas bajo el paraguas de Disney.

Puede leer: Michael B. Jordan celebró su premio Óscar en un reconocido restaurante de hamburguesas en EE. UU.

Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, se alzó como la película del año y cerró la noche con seis estatuillas. Quizá que el premio era “lógico” para esta película o para Pecadores y que los otros galardones estaba muy “cantados” de acuerdo a la temporada de premios, sea una de las razones por la que no despertó tanto interés de la audiencia, a pesar de que la “pelea” por Mejor actor tenía al polémico Timothée Chalamet, a Michael B. Jordan y hasta a Wagner Moura con posibilidades de ganar.