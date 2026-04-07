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Colombia inicia su participación en la Billie Jean King Cup de tenis en Ibagué enfrentando a Ecuador

La antioqueña Emiliana Arango lidera el grupo que tiene como capitán a Alejandro González.

  • La antioqueña Emiliana Arango en una de sus jornadas de entrenamiento antes del arranque de las competencias en la Billie Jean King Cup en Ibagué. FOTO: Cortesía Fedecoltenis
    La antioqueña Emiliana Arango en una de sus jornadas de entrenamiento antes del arranque de las competencias en la Billie Jean King Cup en Ibagué. FOTO: Cortesía Fedecoltenis
hace 4 horas
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El equipo femenino de tenis de Colombia que lidera la antioqueña Emiliana Arango y dirige Alejandro González, inicia su participación en la Billie Jean King Cup en Ibagué.

En el certamen que cuenta con la presencia de ocho selecciones nacionales, Colombia inicia su camino enfrentando a Ecuador, compromisos que se disputarán desde este miércoles, a las 11:00 a. m., en el Complejo de Raquetas de Ibagué.

Sobre el rival y el arranque de la competencia, el antioqueño mencionó: “Ecuador es uno de los equipos fuertes, con Mell Reasco y Camila Romero, como número dos. Nosotros estamos enfocados en lo nuestro, en lo que venimos haciendo. Emiliana tuvo un buen primer entrenamiento y seguimos confiando en el equipo”.

Hay que recordar que Camila Osorio estaba en la nómina de convocadas de Colombia, pero una lesión la sacó del grupo, que cuenta con Arango, María Camila Torres, María Paulina Pérez y Valentina Mediorreal.

¿Cómo quedaron los grupos de la Billie Jean King?

Tras el sorteo de la competencia, se establecieron los dos grupos, en el A quedaron Argentina, Brasil, Chile y Perú, mientras que en el B, que lidera Colombia, también están Ecuador, México y Venezuela.

Este miércoles, las anfitrionas inician su camino ante las ecuatorianas, desde las 11:00 a. m., mientras que Brasil se medirá a Chile, Argentina a Perú y México contra Venezuela.

El torneo se disputará bajo el formato de round robin, con dos partidos de sencillos y uno de dobles por confrontación. Los dos mejores equipos avanzarán a los Play-Offs del Grupo Mundial I, mientras que los dos últimos descenderán al Grupo II de la Zona Americana.

¿Qué dicen los rivales sobre el nivel de Colombia?

Agustín Moreno, capitán de México destacó que “siempre hay que respetar mucho al equipo anfitrión. Colombia ha tenido un tenis muy fuerte, especialmente en el femenino. He visto a sus jugadoras competir en Grand Slam, así que es un equipo muy duro”.

De igual forma, opinó Willi Campos, capitán de Venezuela, quien resaltó que “Colombia es un rival fuerte, con jugadoras de gran nivel internacional. Sabemos que será una competencia muy exigente”.

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