Gilmar Mayo, gloria del atletismo, relata el terremoto en Chocó: “Era como tratar de caminar en un bote sobre un río con mucha corriente”

El chocoano Gilmar Mayo, gloria del atletismo nacional y un desempleado más que tiene el país a sus 56 años de edad, relató los momentos de terror que experimentó en Quibdó, donde vive, durante el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia el pasado lunes 10 de agosto.

“Es como si uno estuviera en un bote tratando de caminar en línea recta sobre un río con mucha corriente”, relató el hombre que desde 1994 (hace 32 años), cuando logró 2.33 metros en salto alto, mantiene el récord suramericano de la especialidad.

Gilmar cuenta que, tras ser despertado por su mamá, salió corriendo: “¡Hijuemadre!, cuando estábamos afuera, yo miraba cómo las cosas brincaban para arriba y a la vez para los costados; o sea, uno no caminaba derecho por nada del mundo”.

Señala que, “algo raro”, lo primero que se le vino a la mente fue lo que vivieron los venezolanos recientemente con el sismo en La Guaira. “Uno se queda impactado por lo que estaba viviendo en ese momento”.

Para su fortuna, la casa que habitan no sufrió daños estructurales, solo pequeñas grietas que no son graves, a pesar de que las de su sector son construcciones viejas. “Del resto, normal: mi mamá bien, mi hija y mi mujer bien; me llamó mi hijo, todo bien hasta ahora, y mis hermanos también. Hay que mirar a ver quién más de la familia reporta alguna novedad”.

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Al ser indagado por las necesidades que en este momento considera prioritarias para sus vecinos y la comunidad en general, Gilmar Mayo expresó que “acá lo que más se ha visto es el dolor de muchas personas que han visto caer sus casas, cómo las tejas y las paredes se han ido al piso. O sea, es muy complicado sacar una conclusión de esto, pero si a uno le dijeran: ‘¿usted qué propondría?’, yo diría que un grupo de ingenieros se reúna con los ingenieros de acá para que conozcan la zona y diseñen un plan entre ellos, que son los del área, para colaborarle a la gente. Algunas casas sí se han ido al piso, otras por pedazos; que evalúen cómo está eso porque es muy complejo”.

Lo que más resalta Gilmar Mayo, quien es entrenador de atletismo, es la solidaridad que siempre ha acompañado a los chocoanos: “Los afectados se van para donde amigos o para donde otros familiares, y así van tratando de mitigar esto. Y lo otro es que la gente reciba lo que tiene que recibir, porque siempre hay un alivio barato en estas situaciones”.

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En relación con la forma como se han organizado para hacerle frente a la situación, este forjador de talentos confiesa que, en lo personal, por el desempleo, le ha costado moverse como quisiera: “Porque es pensar cómo no dejarle a mi mamá toda la carga familiar, siendo una mujer pensionada. Es muy incómodo, más cuando anda toda asustada. Acá ha habido unas réplicas; en unas partes se han sentido y en otras no, entonces está esa psicosis del temblor. Uno trata de darle moral a la familia, porque los otros ya tienen organismos encargados de hacer esas evaluaciones”.

Cuenta que, por ejemplo, un sobrino se vino porque su casa tiene muchas grietas, y eso le ha generado nervios y susto. Y vuelve a revivir los momentos de zozobra que en las primeras horas del lunes le quitaron la tranquilidad a él y a sus paisanos: “La verdad, eso parecía... Dios mío, haga de cuenta que estás montado en un bote que se mueve para la derecha, para la izquierda, cae en un desnivel y vuelve y sube. Es que ni en un avión se mama uno el susto que se mamaba acá, porque ver todo esto moverse es una cosa de locos. Ni siquiera fui capaz de grabar porque estaba muy sorprendido con la situación”.