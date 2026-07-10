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El noruego Traeen abandonó el Tour de Francia tras caída y perder el liderato

El ciclista noruego lideró la carrera por dos días. El año pasado también fue líder de la Vuelta a España.

  • Torstein Traeen tiene 30 años de edad y tiene una victoria como ciclista profesional. FOTO: X-TOUR DE FRANCIA
    Torstein Traeen tiene 30 años de edad y tiene una victoria como ciclista profesional. FOTO: X-TOUR DE FRANCIA
Agencia AFP
hace 4 horas
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El ciclista noruego Torstein Traeen, maillot amarillo del Tour de Francia durante dos días, abandonó la carrera ayer jueves después de la sexta etapa, en la que perdió el liderato de la general y en la que sufrió una caída en el descenso del Tourmalet.

“Después de las pruebas realizadas por el equipo médico del equipo Uno-X Mobility y los análisis de los datos de su casco y de los rayos X en el camión médico, se han diagnosticado una conmoción cerebral y varias fracturas de las costillas”, escribió la formación noruega en un comunicado.

Traeen fue uno de los protagonistas de los primeros días de este Tour, que comenzó el pasado sábado en Barcelona.

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Se vistió con el codiciado maillot amarillo el martes, después de una escapada en la cuarta etapa, con meta en Foix, y lo mantuvo el miércoles en una etapa que tuvo final en Pau.

El jueves, sin embargo, lo cedió ante la exhibición de fuerza del esloveno Tadej Pogacar, ganador de la sexta etapa, tras la cual tiene una sustancial ventaja de 2 minutos y 42 segundos sobre el segundo, el danés Jonas Vingegaard.

“Torstein le ha brindado al equipo un momento histórico, y lo que él y todo el grupo han logrado en los últimos días es algo de lo que siempre estaremos orgullosos. Pero tras los exámenes adicionales, quedó claro que no podía continuar”, declaró el director general Thor Hushovd.

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“Llevar el maillot amarillo en el Tour de Francia es algo importantísimo para cualquier ciclista y cualquier equipo. Que Torstein lo haya conseguido, y que además haya coronado el Tourmalet con ese maillot, es algo muy especial”, afirma.

“Por supuesto que es decepcionante abandonar la carrera de esta manera, pero ahora lo más importante es que Torstein reciba la atención y la recuperación que necesita”, finalizó Hushovd.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué Torstein Traeen abandonó el Tour de Francia 2026?
Torstein Traeen abandonó la carrera tras ser diagnosticado con una conmoción cerebral y varias fracturas en las costillas. Las lesiones fueron detectadas después de la caída que sufrió durante el descenso del Tourmalet en la sexta etapa.
¿Quién heredó el maillot amarillo tras el abandono de Traeen?
El nuevo líder del Tour de Francia es Tadej Pogacar. El esloveno tomó el liderato al imponerse en la sexta etapa y terminó la jornada con una ventaja de 2 minutos y 42 segundos sobre Jonas Vingegaard.
¿Qué significado tuvo el maillot amarillo de Torstein Traeen para Uno-X Mobility?
Según el director general Thor Hushovd, el logro representa un momento histórico para el equipo. Además, destacó que coronar el Tourmalet con el maillot amarillo fue un hecho muy especial para la formación noruega.
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