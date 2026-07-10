El noruego Traeen abandonó el Tour de Francia tras caída y perder el liderato

El ciclista noruego Torstein Traeen, maillot amarillo del Tour de Francia durante dos días, abandonó la carrera ayer jueves después de la sexta etapa, en la que perdió el liderato de la general y en la que sufrió una caída en el descenso del Tourmalet.

“Después de las pruebas realizadas por el equipo médico del equipo Uno-X Mobility y los análisis de los datos de su casco y de los rayos X en el camión médico, se han diagnosticado una conmoción cerebral y varias fracturas de las costillas”, escribió la formación noruega en un comunicado.

Traeen fue uno de los protagonistas de los primeros días de este Tour, que comenzó el pasado sábado en Barcelona.

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Se vistió con el codiciado maillot amarillo el martes, después de una escapada en la cuarta etapa, con meta en Foix, y lo mantuvo el miércoles en una etapa que tuvo final en Pau.

El jueves, sin embargo, lo cedió ante la exhibición de fuerza del esloveno Tadej Pogacar, ganador de la sexta etapa, tras la cual tiene una sustancial ventaja de 2 minutos y 42 segundos sobre el segundo, el danés Jonas Vingegaard.