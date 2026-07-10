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Hombre que agredió a su pareja y luego arrojó su perrita desde un octavo piso en Risaralda fue enviado a la cárcel

Todo sucedió el 6 de julio en Dosquebradas. El hombre señalado como presunto responsable es Daniel Felipe Mora Velásquez. Según testimonios, el hombre habría lanzado a Princesa (de apenas cinco meses) por la ventana como “retaliación” por una discusión. Es acusado por delitos de violencia intrafamiliar y abuso animal.

  • A la izquierda Mora, el presunto responsable. A la derecha Princesa, la perrita que murió tras ser lanzada. FOTOS: REDES SOCIALES.
    A la izquierda Mora, el presunto responsable. A la derecha Princesa, la perrita que murió tras ser lanzada. FOTOS: REDES SOCIALES.
Loren Sofía Buitrago Bautista
Loren Sofía Buitrago Bautista
hace 4 horas
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El relato de los testigos asegura que, el pasado 6 de julio, en medio de una pelea a gritos, Daniel Felipe Mora Velásquez habría, presuntamente, sido el responsable de lanzar a Princesa —una Shih Tzu de 5 meses— por la ventana de un apartamento ubicado en el octavo piso en un conjunto en Dosquebradas, Risaralda.

Princesa murió.

El hombre fue capturado allí mismo, en la madrugada, tras las llamadas de alerta de los vecinos. Luego, las autoridades iniciaron el proceso judicial en la Fiscalía General de la Nación y fue un juez de control de garantías quien decidió que Mora enfrentará el proceso en la cárcel.

El hombre deberá responder por dos delitos. El primero está relacionado con la muerte del animal, conducta sancionada por la Ley Ángel y que, según la investigación, tendría un agravante debido a que ocurrió en un espacio público y habría sido perpetrada como una represalia contra su expareja.

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El segundo cargo corresponde al delito de violencia intrafamiliar.

Andrea Padilla, autora de la Ley, celebró la decisión del juez. “Matar a un animal también es un acto de violencia contra su familia; en este caso una mujer, ella también víctima de abusos. #LeyAngel haciendo historia y justicia!”, dijo.

”Ante el concurso de estos dos graves delitos, esperamos una condena ejemplar contra este agresor”, añadió en un video que acompañó su mensaje, en el que también fue enfática en que la pareja del hombre (de 20 años) también fue agredida directamente de forma física y verbal.

Según la Policía de Pereira, el presunto agresor fue capturado en flagrancia y, de hecho, en medio de su estado de exaltación no cumplió con ninguna de las órdenes que le dieron las autoridades en medio de su captura, por lo que tuvo que ser sometido por la fuerza.

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“Esta medida de aseguramiento en establecimiento carcelario sienta un precedente en Colombia en materia de protección de los animales y de las mujeres al reconocer que causarle daño, muerte, dolor o sufrimiento a un animal es también una manera de ejercer violencia contra sus cuidadores, en este caso una mujer, ella también víctima de violencias por parte del mismo imputado”, agregó Padilla.

De ser hallado culpable, el procesado podría enfrentar penas por ambos delitos. Por la muerte del animal, la Ley Ángel prevé una sanción de 32 a 56 meses de prisión, que puede incrementarse si se acreditan agravantes como los señalados por la Fiscalía.

A ello se suma el cargo por violencia intrafamiliar, cuya pena oscila entre 72 y 168 meses de prisión. En caso de una condena por las dos conductas, será un juez quien determine la pena definitiva conforme a las reglas del concurso de delitos, por lo que esta no corresponde a la simple suma de ambas sanciones.

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Bloque de preguntas y respuestas.

¿Qué es la Ley Ángel y qué castiga en Colombia?
La Ley Ángel fortalece las sanciones por maltrato animal en Colombia. La norma aumenta las penas en los casos más graves e incorpora agravantes cuando se causa la muerte o sufrimiento de un animal bajo determinadas circunstancias.
¿Por qué el caso de Princesa en Dosquebradas podría ser castigado con la Ley Ángel?
La Fiscalía atribuyó al procesado la muerte de la perra y señaló posibles agravantes previstos en la Ley Ángel. Además, la investigación sostiene que el hecho habría ocurrido en un contexto de violencia contra su expareja.
3. ¿Cuáles son las penas por matar o maltratar un animal según la Ley Ángel?
La Ley Ángel contempla penas de prisión por causar la muerte o graves afectaciones a un animal, cuya duración depende del delito y de los agravantes que sean acreditados durante el proceso judicial. Pero pueden oscilar entre 32 a 56 meses de prisión.
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