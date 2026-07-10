Hombre que agredió a su pareja y luego arrojó su perrita desde un octavo piso en Risaralda fue enviado a la cárcel

El relato de los testigos asegura que, el pasado 6 de julio, en medio de una pelea a gritos, Daniel Felipe Mora Velásquez habría, presuntamente, sido el responsable de lanzar a Princesa —una Shih Tzu de 5 meses— por la ventana de un apartamento ubicado en el octavo piso en un conjunto en Dosquebradas, Risaralda.

Princesa murió.

El hombre fue capturado allí mismo, en la madrugada, tras las llamadas de alerta de los vecinos. Luego, las autoridades iniciaron el proceso judicial en la Fiscalía General de la Nación y fue un juez de control de garantías quien decidió que Mora enfrentará el proceso en la cárcel.

El hombre deberá responder por dos delitos. El primero está relacionado con la muerte del animal, conducta sancionada por la Ley Ángel y que, según la investigación, tendría un agravante debido a que ocurrió en un espacio público y habría sido perpetrada como una represalia contra su expareja.

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El segundo cargo corresponde al delito de violencia intrafamiliar.

Andrea Padilla, autora de la Ley, celebró la decisión del juez. “Matar a un animal también es un acto de violencia contra su familia; en este caso una mujer, ella también víctima de abusos. #LeyAngel haciendo historia y justicia!”, dijo.