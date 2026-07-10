Tribunal condena a la Policía por la muerte de Dilan Cruz y ordena acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpas

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la responsabilidad de la Policía Nacional por la muerte de Dilan Cruz, un joven de 18 años, en el marco de las protestas del Paro Nacional de 2019. La autoridad la calificó como una “grave violación de derechos humanos”.
El joven estaba a pocos días de graduarse como bachiller y próximo a entrar a la universidad. Murió tras recibir el impacto en la cabeza de una munición tipo “Bean Bag”, disparada en medio de una protesta en la calle 19 con carrera 4, en Bogotá. Se la disparó un integrante del entonces Esmad, ahora Undmo —aunque el Esmad volvería en el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella—.
Según describió Medicina Legal tras su muerte, este tipo de munición corresponde a una bolsa de material textil que contiene múltiples perdigones de plomo.
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