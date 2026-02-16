Tras la Copa Mundo de Medellín, los medallistas colombianos ya piensan en la siguiente parada en París

Tras lo vivido en Medellín, durante la primera parada de las Copa Mundo de natación artística, en la que los colombianos lograron cuatro medallas: dos platas e igual número de bronces, los nadadores nacionales continúan con sus entrenamientos, pues ahora sueñan con estar en las siguientes paradas que ha programado la World Aquatics.
Gustavo Sánchez Acero y Emily Minante, ganadores de la medalla de plata en el dúo mixto libre y Nicolás Tascón, ganador de bronce en el solo libre masculino, fueron los colombianos que ganaron medallas en las pruebas individuales; mientras que los equipos nacionales ganaron la plata con Equipo Libre y el bronce con el Equipo Acrobático.