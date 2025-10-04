¡Muy tecnológico! Así es Trionda, el balón oficial del Mundial de 2026

3 y 4
3 y 4
0 y 2
0 y 2
1 y 8
1 y 8
5 y 7
5 y 7
no
6 y 9
6 y 9
Temas recomendados
Elda Mosquera, alias ‘Karina’, la temida comandante del Bloque Eje Cafetero de las extintas FARC, se sienta en los micrófonos de El Colombiano para una reveladora entrevista sobre su vida, el arrepentimiento y su nueva realidad en la legalidad.
El ministro del Interior revela en entrevista con EL COLOMBIANO que esa alternativa “está sobre la mesa”. Niega tener una pelea con el ministro de Justicia y habla de sus procesos judiciales.
Auditoría internacional planteó dudas sobre contratos por $460.000 millones con cinco firmas que ofrecían riesgo.
Alias Karina fue una de las mujeres de las Farc más temidas en Antioquia, Caldas y Chocó, hoy, 17 años después de su desmovilización habla de cómo le cambió la vida. Escribió un libro sobre su vida con el investigador Gustavo Duncan.
A finales del siglo XIX y principio del XX Medellín disfrutaba del dinero de la minería, pero no tenía agua potable ni energía ni vías, el cambio vino gracias a la alianza público-privada.
id