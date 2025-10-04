x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

El antioqueño Levin Moreno le dio el sexto oro a Colombia en el Mundial de Para Atletismo en India

Jornada brillante para los nacionales con dos preseas e igual número de récords mundiales.

  • El antioqueño Levin Moreno Denis ganó la medalla de oro en la prueba de la impulsión de bala, clase deportiva F38 y logró Récord Mundial. FOTO CORTESÍA PARAATLETISMO
    El antioqueño Levin Moreno Denis ganó la medalla de oro en la prueba de la impulsión de bala, clase deportiva F38 y logró Récord Mundial. FOTO CORTESÍA PARAATLETISMO
  • El antioqueño Levin Moreno le dio el sexto oro a Colombia en el Mundial de Para Atletismo en India
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
04 de octubre de 2025
bookmark

El antioqueño Levin Moreno Denis ganó la medalla de oro en la prueba de la impulsión de bala, clase deportiva F38, en el Mundial de Para Atletismo que se disputa en India, sexto metal dorado para la delegación nacional.

Pero la celebración sería doble por que su compañero de equipo, José Gregorio Lemos, también en la impulsión de bala, clase deportiva F38 se quedó con la medalla de plata.

Levin logró un registro de 20.38 metros, mientras que Lemos marcó 19.70. El bronce fue para Michael Jenkins de Gran Bretaña con 18.84. Los colombianos tuvieron rivales de Australia, Ucrania, República Checa y Bélgica.

Estas medallas le permiten a Colombia, ascender al quinto lugar de la tabla general con seis oros, nueve platas y tres bronces. Brasil es el líder con 12 preseas doradas.

El antioqueño Levin Moreno le dio el sexto oro a Colombia en el Mundial de Para Atletismo en India

Doble Récord Mundial para los colombianos

En el penúltimo día de competencias del Campeonato Mundial de Para Atletismo Nueva Delhi, los colombianos lograron nuevamente el 1-2 en el podio de la impulsión de bala, F38, para atletas de campo que tienen la coordinación y el movimiento muy poco limitados de la parte inferior del torso y de las piernas.

En su primer intento, Gregorio Lemos rompió el Récord Mundial de esta prueba con los 19.70 metros, marca que él mismo había establecido en el Grand Prix de Para Atletismo Cali 2025 en el mes de mayo.

Pero luego su compañero, el antioqueño Levin Moreno volvió a establecer el Récord Mundial al alcanzar 20.38 metros.

Próximos competidores nacionales en India

Desde la noche de este sábado, de Colombia, se dará inicio a la última jornada del Mundial de Para Atletismo en India, que contará con la presencia de deportistas nacionales.

Desde las 10:30 p.m., de este sábado (Colombia), la antioqueña Erica Castaño, disputará su prueba en el lanzamiento de disco F55 en busca de la medalla.

Posteriormente, a las 6:30 a.m., de este domingo (Colombia), los vallecaucanos Mauricio Valencia y Diego Meneses, disputarán la prueba de bala F34.

Finalmente, desde las 8:53 a.m., del domingo, la antioqueña Karen Tatiana Palomeque, disputará los 400 metros T38 en busca de más medallas para el país.

Liga Betplay

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida