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La venezolana Lilibeth Chacón se coronó campeona de la Vuelta a Colombia Femenina

La competencia terminó este domingo en Risaralda. En el podio la acompañaron las colombianas Angie Mariana Londoño y Laura Rojas.

  • Ellas integraron el podio de la Vuelta a Colombia, Angie Mariana Londoño, Lilibeth Chacón y Laura Rojas. CORTESÍA MINDEPORTE
    Ellas integraron el podio de la Vuelta a Colombia, Angie Mariana Londoño, Lilibeth Chacón y Laura Rojas. CORTESÍA MINDEPORTE
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
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La historia de la Vuelta a Colombia Femenina de Ciclismo tuvo un capítulo especial este domingo al terminar su undécima edición en Apía, Risaralda, luego de seis etapas. La ciclista venezolana, Lilibeth Chacón, quien se impuso en la clasificación general, llegó a su cuarto título y se convirtió en la más ganadora de la prueba.

La pedalista del equipo Eneicat Becall se había consagrado en 2021, 2023 y 2024 y en esta oportunidad, además de la camiseta amarilla que la acredita como campeona, también se llevó la de los premios de montaña y por puntos.

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La última etapa fue una contrarreloj individual de 30 kilómetros, entre el Ingenio Risaralda y Apía. Chacón fue segunda en la fracción, que ganó Laura Rojas (Team Sistecrédito), cuyo triunfo le sirvió para alcanzar el podio de la Vuelta, al terminar en el tercer lugar. La subcampeona fue la antioqueña Angie Mariana Londoño (Oro Express Just Cycling).

“Es un orgullo ser la más ganadora de esta carrera tan importante, pero esto no lo lograría sin el apoyo del equipo, de mis compañeras y el staff técnico. Acá corremos y ganamos todas”, destacó la tetracampeona de la prueba que recorrió las carreteras de Cundinamarca, Tolima, Quindío y Risaralda en seis etapas.

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Con una inversión de casi 500 millones de pesos, el Ministerio del Deporte impulsó la realización de la Vuelta Femenina a Colombia de Ciclismo, uno de los 13 grandes eventos internacionales apoyados en este 2026.

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