Video | Biatleta noruego ganó medalla en los Olímpicos de Invierno y admitió en televisión que fue infiel

Nada más conseguir una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, el biatleta noruego Sturla Holm Laegreid, entre lágrimas, reconoció en directo una infidelidad ante el micrófono de la cadena noruega de televisión NRK. Lea también: El abanderado de Ucrania en Olímpicos de Invierno insiste en que lucirá casco con víctimas de guerra Invitado a compartir sus sentimientos después de quedar tercero en la prueba individual de 20 kilómetros del biatlón, Laegreid se puso a llorar y dijo haber cometido “el mayor error” de su vida. “Hay alguien que, quizás, no esté delante del televisor hoy. Hace seis meses conocí al amor de mi vida, la más guapa y la mejor persona del mundo. Y hace tres meses cometí el mayor error de mi vida, siéndole infiel”, relató el deportista de 28 años.

Laegreid precisó que había anunciado ya esa infidelidad a la interesada hace una semana. “Han sido las peores semanas de mi vida. Tenía una medalla de oro en la vida y muchos me ven ahora de una manera diferente”, dijo el atleta, agregando que el deporte había quedado para él “en un lugar secundario en los últimos días”. Le puede interesar: Polémica en Juegos de Invierno: ¿por qué se están rompiendo las medallas olímpicas?

Sturla Holm Laegreid está arrepentido de su confesión

Sin embargo, Sturla Holm Lægreid hoy se muestra arrepentido no solo por la infidelidad, sino también por haberla confesado en televisión. El biatleta lamentó lo ocurrido y que sus mismos actos expusieran a su exnovia. “Lamento profundamente haber compartido esta historia personal en lo que fue un día de celebración para el biatlón noruego. Últimamente no me siento del todo bien y no estoy pensando con claridad”, declaró el deportista, según Associated Press.