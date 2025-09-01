La Vuelta a España-2025 se reanuda: la alta montaña espera a Egan Bernal

No es el líder de la Vuelta a España-2025, pero sus piernas son hasta ahora las más fuertes del grupo que pelea por el título general: Jonas Vingegaard descansó este lunes sin el maillot rojo aunque como “patrón” de una carrera en la que Egan Bernal, con un nivel para admirar, da batalla por los puestos de honor.
Tras nueve jornadas disputadas, uno de los candidatos a la conquista, el local Juan Ayuso, le dijo adiós a la general luego de tener días complicados y ahora tendrá que luchar por defender al otro jefe de filas del UAE, el portugués Joao Almeida.
Lea: Cero y van dos: Jonas Vingegaard dio espectáculo y ganó la novena etapa de La Vuelta; quedó cerca del primer puesto de la general
El pasado domingo, y sin ser una de las cimas más duras de la prueba, el corredor danés se plantó solo en la meta de la estación de esquí de Valdezcaray, sin que nadie le pudiera seguir su fuerte ritmo.
Ni el actual portador del maillot rojo, el noruego Torstein Traeen, ni el portugués Almeida, tercero ahora en la tabla y llamado a ser ahora su gran rival, pudieron atacar o continuar a su sombra, lo que evidencia una vez más su cartel de máximo favorito.
Incluso su equipo, Visma-Lease A Bike se permitió el lujo de tirar del carro para ayudar a Traeen a mantener el jersey de rojo, como reconoció el mismo beneficiado.
Vingegaard, doble vencedor del Tour de Francia, asestó así un golpe de efecto en la última etapa que cerró la primera parte de una carrera que tomó su salida en Turín (Italia) y pisó además suelo francés y andorrano.