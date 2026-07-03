Wimbledon o Mundial de Norteamérica, la elección que tienen que hacer los amantes del deporte por estos días

Fútbol, ​​o tenis ese es el dilema que algunos aficionados está viviendo por estos días, en los que están en plena competencia en el Mundial de Norteamérica y en el Grand Slam de Londres.

Un momento bastante particular y curioso se vivió en la jornada del miércoles en Wimbledon cuando en medio de un juego el silencio fue suspendido por un grito de gol desde la tribuna, lo que generó risas y otras reacciones en el campo.

a algunos aficionados les cuesta elegir y en Wimbledon está quedando claro durante esta semana.

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Durante el partido que la checa Barbora Krejcikova ganó a la rusa Mirra Andreeva, se escuchó de repente celebraciones desde la grada en mitad del silencio que suele requerir un partido de tenis, debido a la remontada de Inglaterra ante la República Democrática del Congo en dieciseisavos de final del Mundial.

Wimbledon reitera su política de poner el foco 100% en el tenis y no muestra ninguna imagen de partidos de fútbol del Mundial en sus pantallas del recinto, pero admite que no puede impedir que los aficionados sigan lo que ocurre en sus teléfonos, aunque se insiste en solicitar respeto a los tenistas durante los partidos.

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Los tenistas también son preguntados a menudo por el Mundial y si hacen seguimiento a sus respectivas selecciones, mientras siguen concentrados en la competencia.

“Estoy feliz por Brasil. Lo sigo, lo apoyo y lo vivo con entusiasmo. Ahora tenemos otro partido difícil por delante. En el fútbol cada partido es distinto, así que estaremos animando”, declaró el brasileño João Fonseca, 27º del mundo, tras su pase a tercera ronda del torneo.

Con el paso de los días la intensidad llega a ambos escenarios, mientras en Wimbledon se avanza en busca de los octavos de final, en Norteamérica se tienen casi listas todas las llaves de octavos que se disputan desde este sábado.