Novak Djokovic derrotó a Stefanos Tsitsipas jugando un gran tenis y avanzó a la tercera ronda de Wimbledon

Novak Djokovic brindó un recital de tenis, digno de sus mejores años, contra un viejo conocido, el griego Stefanos Tsitsipas, por 6-3, 6-4 y 6-2. En la Center Court de Wimbledon, cancha donde tantas veces logró demostrar su superioridad en el deporte blanco, Nole encontró una de sus mejores versiones del año, principalmente en la construcción de games largos, aguantando de manera óptima, dejando ver un estado físico impecable y con las dolencias de hombro que arrastraba superadas de a poco.

Djokovic, quien este año cayó al séptimo (7.°) lugar del ranking ATP, supo sobresalir a pesar de esa caída que lo llevó a puestos donde no estaba desde el inicio de su carrera. Djokovic, que logró 12 aces en el partido, ganó 88% con el primer servicio y 67% con el segundo, realizó 33 tiros ganadores y solo cometió 7 errores no forzados, haciendo una presentación del “Joker Vintage”, como lo catalogó la entrevistadora en el pospartido. “Si estoy feliz, me gusta verme vintage, me trae buenos recuerdos y me siento satisfecho estando así, más cuando pude sentirme relajado con mi juego al no sobrepensar las cosas”, afirmó Nole.

“Me siento muy bien por avanzar. Intento mantenerme en calma, sé lo privilegiado que soy al estar en esta cancha (Court Central). La edad es solo un número”, afirmó Djokovic tras dar un show de tenis en la cancha donde levantó 7 títulos del All England.