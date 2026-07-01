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Novak Djokovic derrotó a Stefanos Tsitsipas jugando un gran tenis y avanzó a la tercera ronda de Wimbledon

El tenista serbio, Novak Djokovic se hizo con el juego por la segunda ronda de Wimbledon en la Center Court contra el griego Stefanos Tsitsipas. Djokovic dejó una buena imagen, dominando con buenos saques, quiebres y resistiendo las embestidas del helénico

  • Novak Djokovic avanzó a la tercera ronda de Wimbledon. FOTO: GETTY
    Novak Djokovic avanzó a la tercera ronda de Wimbledon. FOTO: GETTY
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 1 hora
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Novak Djokovic brindó un recital de tenis, digno de sus mejores años, contra un viejo conocido, el griego Stefanos Tsitsipas, por 6-3, 6-4 y 6-2. En la Center Court de Wimbledon, cancha donde tantas veces logró demostrar su superioridad en el deporte blanco, Nole encontró una de sus mejores versiones del año, principalmente en la construcción de games largos, aguantando de manera óptima, dejando ver un estado físico impecable y con las dolencias de hombro que arrastraba superadas de a poco.

Djokovic, quien este año cayó al séptimo (7.°) lugar del ranking ATP, supo sobresalir a pesar de esa caída que lo llevó a puestos donde no estaba desde el inicio de su carrera. Djokovic, que logró 12 aces en el partido, ganó 88% con el primer servicio y 67% con el segundo, realizó 33 tiros ganadores y solo cometió 7 errores no forzados, haciendo una presentación del “Joker Vintage”, como lo catalogó la entrevistadora en el pospartido. “Si estoy feliz, me gusta verme vintage, me trae buenos recuerdos y me siento satisfecho estando así, más cuando pude sentirme relajado con mi juego al no sobrepensar las cosas”, afirmó Nole.

“Me siento muy bien por avanzar. Intento mantenerme en calma, sé lo privilegiado que soy al estar en esta cancha (Court Central). La edad es solo un número”, afirmó Djokovic tras dar un show de tenis en la cancha donde levantó 7 títulos del All England.

El quiebre en el segundo set fue clave

Cuando el griego venía jugando su mejor tenis, el marcador daba 4-4 en games en el segundo set y 1-0 a favor en cuanto parciales para Nole. Allí, tras un punto con más de 15 golpes, Djokovic rompió el empate en el juego y se impuso 5-4, quebrando de esa forma para posteriormente ganar con su saque y asegurarse el segundo set 6-4.

Lea también: Nicolás Mejía dio la pelea en Wimbledon, pero terminó doblegado por el estadounidense Michael Zheng

“Tstisipas fue muy preciso y fuerte con los saques en los primeros sets. Supe leerlo y aproveché su deficiencia en este aspecto para el último set”, dijo Nole sobre la estrategia utilizada para vencer a un Tsitsipas que de a poco vuelve al nivel en el que estuvo en 2021.

El número siete del mundo demostró que tiene con qué pelear de nuevo los primeros lugares del ránking y quizá pelear por su octavo título en el Grand Slam inglés. Djokovic jugará contra el francés Arthur Rinderknech, quien es actualmente el #25 en el circuito ATP. Este partido será el próximo viernes 3 de julio y será transmitido por ESPN y Disney+.

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