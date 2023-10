Yeni, quien tiene un hijo y que cuando incursionó en el pugilismo encontró resistencia entre sus seres queridos por tratarse de una disciplina ruda, ha recogido frutos en una especialidad a la que llegó por convicción.

“Al boxeo llego por dos razones. Primero, porque no necesitaba inversión económica para practicarlo, ni en indumentaria, entrenamientos o transporte”, dijo en Señal Colombia. “Y la otra, me gustan las disciplinas rudas y agresivas. Que no te sancionen por golpear”.