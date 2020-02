Una plataforma digital, la estabilidad de Diana

Es así como el hogar González López es similar al del 33,7 % de los registrados en el país, es decir, 1,46 millones de mujeres que no tienen cónyuge, son jefe de hogar —y es reconocida en su familia como tal— y tienen hijos menores de 18 años, según los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Por esta razón los beneficios son varios e inician en el primer trimestre con 60.000 pesos como bono de cumplimiento mensual, es decir, si no ha faltado ningún día a trabajar; desde el cuarto mes es de 75.000 pesos, entre otros.

Es su primer trabajo formal. Antes también estaba ocupada en servicios para viviendas, con lo que recibía un pago de 150.000 pesos quincenales, y quedaban a su discreción los aportes a salud y pensión. Le pagaban en efectivo por lo que no tenía acceso al sistema financiero ni lo que implica. Vendía arroz con leche, hojuelas, panelitas...

“Si Dios me lo permite, y me ilumina, este año compraré casa”. Con esta frase Diana Marcela González López dibuja su rostro con una sonrisa y responde de manera contundente cuál es su próximo proyecto.

Gracias al trabajo de Diana Marcela, sus hijas no tuvieron que iniciar labores desde pequeñas. Historia muy distinta a la de ella misma, nacida y criada en el municipio de Andes, en donde aprendió a trabajar con sus padres, quienes estaban vinculados a una finca cafetera, él dedicado a la recolección, y ella, al servicio de la alimentación de trabajadores.

De allí es que la protagonista de esta historia sabe lo que sabe. En 2003, llegó con su familia a Medellín cuando sus padres se desvincularon de su relación patronal y vinieron a la ciudad por idea de su abuela. Estudió en el colegio primero de primaria y por las necesidades de su familia vio que se requería de su trabajo para ayudar al sostenimiento de su hogar.

En ese momento llegaron a vivir en la casa de su “papito”, el abuelo, lo que hizo que 22 personas vivieran en el mismo recinto, del que salió en cuanto pudo para trasladarse a otro en el que vivió siete años, y con el crédito espera poder comprar la casa que arrienda desde hace dos meses en el barrio Loreto—.

El capítulo del rebusque: bolis, tintos, fruta y los recursos inciertos parece haber quedado en el pasado. El reto además de conseguir vivienda es que sus hijas sigan estudiando: la mayor está en el Colegio San Nieves de la Milagrosa y la segunda en la Escuela Santo Tomás, a los que tienen acceso de manera gratuita.

La más pequeña quiere ser cantante y la mayor, médica, dos sueños que ya han cambiado varias veces a su corta edad, pero sin importar eso, lo que tiene claro Diana Marcela es que debe “trabajar duro para que ellas puedan ser alguien en la vida”.

“Mi trabajo no es deshonra, pero sí es duro y quiero que ellas sean profesionales. Ellas deciden qué camino tomar. Yo quería ser azafata y vea, ¿mi sueño dónde quedó? Hoy le doy gracias a Dios por tener a mis hijas y una mamá que me apoya en todo, ella me enseñó a trabajar. Yo les ayudo hasta donde pueda y ahora hay muchas cosas para estudiar”.

¿Y Diana Marcela se va a animar a acabar el colegio? Suelta una carcajada y dice “Sí, ese es el plan para este año. Comprar casa y estudiar. Va a ser durito, pero hay que hacerlo”.