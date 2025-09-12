¡Aproveche! Alkosto y Ktronix ofrecen más de 380 empleos en varias ciudades de Colombia

Alkosto y Ktronix, dos de las cadenas de retail y tecnología más reconocidas en Colombia, tienen abiertas más de 380 oportunidades laborales en diferentes áreas. De estas, más de 250 son de cobertura urgente y 29 no requieren experiencia, lo que abre la puerta a quienes buscan su primer empleo formal.
Las vacantes se concentran principalmente en bodega, logística y transporte, servicio al cliente, mercadeo, publicidad y ventas, aunque también hay opciones en seguridad y áreas técnicas. Las ofertas están disponibles en Bogotá, Medellín, Pereira, Cali, Barranquilla, Yopal, Mosquera y otras ciudades del país.
Le puede interesar: Homecenter, Ara, Patprimo y Studio F ofrecen empleo para fines de semana: vacantes y cómo aplicar