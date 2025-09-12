¡Aproveche! Alkosto y Ktronix ofrecen más de 380 empleos en varias ciudades de Colombia

Las vacantes se concentran principalmente en bodega, logística y transporte, servicio al cliente, mercadeo, publicidad y ventas, aunque también hay opciones en seguridad y áreas técnicas. Las ofertas están disponibles en Bogotá, Medellín, Pereira, Cali, Barranquilla, Yopal, Mosquera y otras ciudades del país.

Alkosto y Ktronix , dos de las cadenas de retail y tecnología más reconocidas en Colombia, tienen abiertas más de 380 oportunidades laborales en diferentes áreas. De estas, más de 250 son de cobertura urgente y 29 no requieren experiencia, lo que abre la puerta a quienes buscan su primer empleo formal.

Con salarios competitivos y contrato directo, Alkosto y Ktronix ofrecen más de 380 empleos; algunos para quienes buscan su primer trabajo. FOTO: GETTY

Con salarios competitivos y contrato directo, Alkosto y Ktronix ofrecen más de 380 empleos; algunos para quienes buscan su primer trabajo. FOTO: GETTY

Entre los perfiles solicitados destacan:

- Auxiliar de Bodega Ktronix – Medellín: responsable de controlar el recibo, almacenamiento y entrega de productos. Se requiere experiencia mínima de 1 año, ser bachiller o estudiante técnico. Ofrecen salario entre $1.600.000 y $1.800.000, contrato indefinido, primas extralegales, auxilio educativo, descuentos en marcas y plan carrera. Aplique acá.

Auxiliar de Línea Alimentos y Abarrotes – Medellín, Bogotá y Barranquilla, Manizales, Pereira y Cali: encargado de surtir y ordenar productos, revisar fechas de vencimiento y asesorar clientes. Se exige bachillerato completo y 6 meses de experiencia en retail. Postúlese en este enlace.

Experto en Carnes – Pereira: debe ser técnico o tecnólogo en procesamiento de alimentos con experiencia en carnicerías o supermercados. Realizará cortes, asesorará clientes y garantizará estándares sanitarios. Envíe la hoja de vida acá.

Vigilante de Recepción y Control – Barranquilla: entre los requisitos están ser bachiller con mínimo seis meses de experiencia en seguridad o control de accesos. Será responsable del control de accesos, rondas y prevención de pérdidas. Conozca más detalles en este vínculo.

Auxiliar de Bodega – Cali: debe tener experiencia en cargue, descargue, picking y packing. Ofrecen contrato indefinido, beneficios para la familia y descuentos en marcas. Postúlese ahora mismo.

La compañía resalta que promueve la inclusión laboral, el cuidado del medio ambiente y el bienestar de sus colaboradores, además de ofrecer un ambiente dinámico con oportunidades de formación y crecimiento.

Lea más: ¡Pilas! Decathlon abrió vacantes en Colombia para la temporada navideña: así puede postularse