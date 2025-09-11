¡Pilas! Decathlon abrió vacantes en Colombia para la temporada navideña: así puede postularse

Con la llegada de la temporada de vacaciones y compras de fin de año, Decathlon, la reconocida marca multideportiva francesa, anunció nuevas ofertas de empleo en Colombia para reforzar su equipo y atender la creciente demanda en sus tiendas. La compañía, que ha consolidado su presencia en el país desde su llegada hace algunos años, busca perfiles apasionados por el deporte para unirse a su equipo en diferentes ciudades.

“Nuestro compromiso con Colombia va más allá del ejercicio físico y también se centra en ofrecer oportunidades laborales que generen valor para todos. Queremos marcar la diferencia y lograr que en nosotros, muchos aspirantes encuentren un lugar ideal para alcanzar sus más grandes sueños”, señaló Daniel Otero, líder de Atracción de Talento de Decathlon Colombia.

Actualmente, Decathlon cuenta con 18 tiendas en el país y espera cerrar el 2025 con 20 puntos físicos, lo que abrirá más oportunidades en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Manizales, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Chía e Ibagué.

